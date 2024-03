Østfold: Tre personer er døde etter trafikkulykke

To biler var involvert i en trafikkulykke på Skiptvet lørdag ettermiddag.

Etter ulykken brøt det ut brann i en av bilene.

Nødetatene jobbet lenge på stedet etter ulykken.

– To biler frontkolliderte. Det var to personer i den ene bilen. En person og en hund i den andre. Samtlige i ulykken mistet dessverre livet, skriver politiet i Øst på X.

Det er en mann og to kvinner som er døde, alle i 50-årene.

Operasjonsleder Joakim Ormaasen i Øst politidistrikt sa tidligere lørdag til TV 2 at de tidlig så det var en alvorlig ulykke.

– Vi fikk melding 14.47 om at to biler hadde kollidert, og at det var en alvorlig ulykke, sier han.

To luftambulanser ble sendt til stedet.

Ved 20-tiden lørdag er veien på stedet fremdeles stengt. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og kriminalteknikere er på ulykkesstedet.

– Det er ikke rapportert inn fra våre folk på stedet noen åpenbare årsaker til ulykken så langt, så dette er noe det jobbes med å få klarhet i. Det skal ha vært tørre og greie kjøreforhold da ulykken skjedde, sier operasjonsleder Ormaasen til TV 2.