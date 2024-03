Østfold: To luftambulanser bistår etter alvorlig ulykke

To biler har vært involvert i en trafikkulykke på Skiptvet.

Etter ulykken brøt det ut brann i en av bilene.

Nødetatene jobber med førstehjelp, skriver politiet i Øst på X.

Operasjonsleder Joakim Ormaasen i Øst politidistrikt sier til TV 2 at de jobber med å få fullstendig oversikt over ulykken.

– Vi fikk melding 14.47 om at to biler hadde kollidert, og at det var en alvorlig ulykke, sier han.

Foto: Utrykningsnytt

Veien vil bli stengt en stund fremover, opplyser Ormaasen.

Smaalenenes avis skriver at to luftambulanser har rykket til stedet.