Østerrike: Åtte personer gjort rede for etter snøskred

LETEAKSJON: Det letes etter et turfølge som sannsynligvis er tatt av skred i de østerrikske alpene. Foto: Austria OUT / NTB

Ti personer er tilsynelatende tatt av et snøskred i et populært skiområde i Trittkopf-fjellet i Østerrike.

Ifølge avisen Kronen Zeitung er åtte personer hentet ut søndag kveld.

En person er berget ut med skader. Foreløpige funn tyder på at ti personer ble tatt av skredet.

Politiet i Bludenz opplyser til NTB at de ikke har informasjon om nasjonaliteten til dem som er savnet.

Åtte gjort rede for

En video antydet at ti mennesker ble tatt av skredet, men åtte av dem er nå gjort rede for i god behold, opplyser en talsperson for politiet til DPA.

Det er så langt ikke indikasjoner på at norske borgere er tatt av skredet.

– Ambassaden i Wien er i kontakt med østerrikske myndigheter for å få mer informasjon om omstendighetene. Vi har så langt ingen indikasjoner på at norske borgere er rammet, opplyser UD til NTB.

Det er satt i gang et stort redningsarbeid etter at det gikk et stort snøskred i fjellet, som ligger i kommunene Lech og Zürs vest i Østerrike. Det er et svært populært skiområde.

Ifølge Kleine Zeitung er flere helikoptre satt inn i søket. Lokalt politi opplyser at de foreløpig ikke kan si mer om hva som har skjedd.

HELIKOPTER: Det har blitt brukt helikopter i søket i skredområdet. Foto: Peter Rinderer / AFP / NTB

Sendte ut farevarsel

Krone.at skriver at det ble sendt ut farevarsel for snøskred i området på grunn av sterk vind og fersk snø. Rundt hundre mennesker deltar i søket. Det er allerede blitt mørkt i området, noe som gjør redningsarbeidet vanskeligere.

– Vi gjør alt vi kan for å redde skiløperne, opplyser Lech kommune.

Ifølge Kleine Zeitung gikk skredet klokken 15 søndag ettermiddag i området rundt fjellet Trippkoff. Toppen ligger på 2720 meter over havet.

Skredet har skjedd i samme området der den nederlandske prinsen Friso ble tatt av et snøskred i 2012. Han døde senere av skadene, 44 år gammel.