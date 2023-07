Oslo S stengt for togtrafikk – igjen 

For andre gang på én dag og tredje gang på tre dager er Oslo S stengt for togtrafikk grunnet en jordfeil. Det setter sinnet i kok hos ferieklare nordmenn.

SISTE: Klokken 17.54 melder Bane Nor at togtrafikken igjen er stengt i Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm.



Etter å ha vært åpen i en drøy time, ble trafikken igjen stengt på Oslo S. Trafikken var først stengt på grunn av en jordfeil, men åpnet igjen klokken 15.14.



Klokken 16.23 meldte Bane Nor at trafikken stengte på nytt.

Klokken 17.28 meldte Bane Nor at feilen er rettet.

Dette fører til innstillinger og forsinkelser.

– Det er samme feil som sist. Vi har folk ute som ser på problemet. De håper og tror det ikke skal ta så lang tid, men vi må bare avvente og se, sier pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor til TV 2.

Feilen skyldtes en jordfeil og atten linjer er påvirket av problemene – inkludert Flytoget.

– Forferdelig



– Vi anbefaler at du bruker andre transportmidler om du kan. Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor i en oppdatering klokken 16.56.



– Forferdelig, jeg skal nå et fly.

RAMMET: Eileen Røstvig rekker kanskje ikke flyet sitt som følge av togkaoset. Foto: Emilie Juell Mømb/ TV 2

Det sier Eileen Røstvig til TV 2 på Oslo S. Hun skal reise til Hellas og er nå redd hun mister flyet på grunn av forsinkelsene på Oslo S.

– Dette skjer hver uke, er bare tull med togene det er uakseptabelt. Jeg skjønner ikke hva Bane Nor holder på med, sier Røstvig.

Dette er andre gang på tre dager at togtrafikken på Oslo S berøres av en jordfeil.

Bane Nor ber reisende kontakte sine togselskap for opplysninger om hvordan konkrete togturer påvirkes.

– Vant til det



Forsinkelsene fører ikke bare til problemer for de som er på reisefot akkurat nå. For noen er bekymringen at forsinkelsene skal fortsette.

– I dag er det ikke noe problem at toget ikke går, så lenge vi kommer frem til Bergen i morgen, sier Jørgen Knudsen.

RAMMET: Jørgen Knudsen håper forsinkelsene ikke vedvarer til i morgen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

I morgen skal han holde konsert i Bergen og håper derfor at han kommer seg fram.

– Tenker det ordner seg til slutt, sier en forsiktig positiv Knudsen.

Reisende er heller ikke overrasket over dagens forsinkelser på Oslo S.

– Jeg har pendlet fra Son før, så jeg er vant til det og er ikke overrasket over at togene ikke går. Nå skal jeg til Ål på sykkeltur, jeg har ventet i 45 minutter og forventer å vente i 45 til.

Det sier Mathias Oldani. Han synes det er dumt at togforsinkelser skjer såpass ofte.

– Jeg synes det er dumt at det skjer såpas ofte. Det har alltid vært sånn og det føles håpløst, sier Oldani.

GODT VANT: Mathias Oldani er vant til togforsinkelser som pendler. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Åse Gundersen har gitt opp håpet om å ta tog og står nå i taxikøen utenfor Oslo S.

– De gjør så godt de kan her, men er så mye folk så hører ikke all informasjonen, sier Gundersen.



TAXI: For Åse Gundersen ble togplattformen byttet ut med taxi på grunn av forsinkelsene. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Bussmangel

Foreløpig, klokken 17.10, har ikke Vy greid å få satt inn busser som alternativ transport.

– Vi jobber med det, men det er dessverre ikke så mye tilgjengelig. Det kan dessverre ta lang lang tid, sier pressekontakt Kaia Rynning Moen i Vy.

Grunnen til bussmangelen er en kombinasjon av bussjåførmangel og at mange av Vys busser allerede er ute på oppdrag for planlagte togbrudd.

Hun minner om at togene går på hver sin side av Oslo S, dersom folk har mulighet til å komme seg til Skøyen, Lysaker eller Lillestrøm på andre måter.

Toglinjer som kan påvirkes:

Asker – Oslo S – Kongsvinger – (Charlottenberg), Kongsvingerbanen R14

Drammen – Oslo S – Dal, Hovedbanen R13

Drammen – Oslo S – Lillehammer, Dovrebanen RE10

Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll, Gardermobanen R12

Oslo S – Bergen, Bergensbanen F4

Oslo S – Gjøvik, Gjøvikbanen RE30

Oslo S – Halden, Østfoldbanen vestre linje RE20

Oslo S – Jaren, Gjøvikbanen R31

Oslo S – Kristiansand – Stavanger S, Sørlandsbanen F5

Oslo S – Moss, Østfoldbanen vestre linje R21

Oslo S – Mysen – Rakkestad, Østfoldbanen østre linje R22

Oslo S – Stockholm, Kongsvingerbanen F1

Oslo S – Trondheim S, Dovrebanen F6

Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen RE11

Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm, Hovedbanen L1

Stabekk – Oslo Lufthavn/Oslo Airport, Flytoget FLY2

Stabekk – Oslo S – Ski, Østfoldbanen L2

Drammen – Oslo Lufthavn/Oslo Airport, Flytoget FLY1

Bane Nor opplyste om stengingen klokka 14.48.