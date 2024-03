Oslo Lufthavn åpnes «forsiktig» klokken 14.00

– Status nå er at vi har gode nyheter og holder fast ved en forsikti oppstart av flyavganger fra klokken 14. Når det gjelder avganger håper vi å åpne for landinger 15:40, forteller pressevakt i Avinor, Øystein Løwer til TV 2.



Like etter klokken 10.30 lørdag formiddag ble Oslo Lufthavn Gardermoen stengt på grunn av uvær.

Løwer i Avinor presiserer at selv om de åpner for flyavganger igjen fra 14.00, så må reisende belage seg på at det vil ta tid.

– Folk kan dessverre ikke forvente at alt er oppe og står igjen klokken 14:00. det er mange fly som må klargjøres for avgang. mange fly som ikke har kommet seg til Oslo som skulle gå klokken 14:00



Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Kan endre seg raskt

Det er en kombinasjon av flere vanskelig forhold som gjør av flyplassen må holde stengt:

– Dette er en ekstremt uvanlig og uheldig kombinasjon av flere faktorer. På den ene siden er det mye tung og våt snø og mye vind. Det har også regnet mye i natt og da danner det seg et uslag under snøen, opplyser Løwer.

Avinor vurderer situasjonen forløpende og understreker at ting fort kan endre seg.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

– Lørdag er en litt stille dag. Vi har ikke rukket å bekrefte nøyaktig hvor mange avganger det dreier seg om. Er du passasjer er mitt råd å kytte til informasjonen man får fra flyselskapene, sier Løwer.

NO GO: TV 2s reporter Haakon Eliassen skulle fly fra Gardermoen i dag. Det blir ikke noe av, og alternativet blir å prøve å komme seg på et tog til Bergen. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Refusjon og ombooking

Norwegian er nå i gang med å kontakte alle berørte passasjerer. Ved kansellering vil disse enten få tilbud om ombooking eller refusjon.

– Slik det står nå blir det verken ankomst eller avganger. Vi kontakter alle berørte passasjerer via SMS. De kan enten velge ombooking til en senere flight eller å få billetten refundert. Dette vil utvikle seg videre utover dagen, sier pressevakt Eline Hyggen Skari i Norwegian til TV 2.

KANSELLERT: Det ser stygt ut for mange reisende lørdag. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Enn så lenge må reisende smøre seg med tålmodighet.

– Været råder ingen over, avslutter Norwegians pressevakt.

SAS venter store forsinkelser og innstilte flyvninger lørdag.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor store konsekvensene blir, men mest sannsynlig blir det store forsinkelser og innstilte avganger, opplyser pressesjef Irena Busic i SAS til TV 2.