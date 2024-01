Oslo holder skolene åpne mandag, men oppfordrer alle som kan til å ha hjemmekontor.

Det kommer frem i en pressemelding fra Oslo kommune søndag kveld.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg sier beslutningen om å holde skolene åpne er tatt etter å ha innhentet råd fra flere aktører.

– Vi mener det skal være veldig høy terskel for å stenge skolene, også er situasjonen litt annerledes i Oslo enn i fylkene rundt. Vi har mindre avstander og flere reiser kollektivt, sier Solberg til TV 2.

– Vil bli utfordringer

Han erkjenner imidlertid at det vil bli utfordrende forhold mandag.

– Det vil bli utfordringer for kollektivtransporten i morgen, blant annet for spesialtransport, men vår samlede vurdering er likevel at skolene skal holdes åpne, sier Solberg i pressemeldingen.

Han sier han har forsikret seg om at skolene vil gjøre alt de kan for å opprettholde vanlig drift.

HOLDES ÅPEN: Elevene på Kuben videregående skole i Oslo får møte på skolen som vanlig mandag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Byrådet oppfordrer til hjemmekontor for de som kan, for å sikre at de som må bruke veiene, kommer seg frem.

– Det vil normalt være den enkelte arbeidsplass og virksomhet som i samråd med sine ansatte vurderer hjemmekontor, men med disse værutsiktene mener byrådet det er riktig å forsterke det ved å oppfordre alle som har muligheten til det å ha hjemmekontor, sier Solberg.

Venter glatte veier

Det er ventet svært glatte veier på Østlandet mandag. Både Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark har allerede besluttet å stenge videregående skoler.

– Vi gikk gjennom værprognosene, og det kommer ganske mye regn som gjør at det vil bli skøytebane på veiene våre, sa Hilde Kløvfjell, fylkesdirektør for utdanning i Akershus, til TV 2 fredag.



Kollektivselskapet Ruter advarer om innstillinger og forsinkelser mandag, spesielt i busstrafikken.

– Når det er vanskelig på veiene, er det også det for bussene. Det er fint at veiene ryddes slik at det blir plass til bussen, men is og overvann kan skape store utfordringer også for busstrafikken, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter.



T-banen og trikken ser ut til å kunne gå som normalt.