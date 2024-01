Oskar sa opp jobben for å bli «trip-sitter»

– Hva betyr det egentlig å være «trip-sitter»?

– Det er en samtaleterapi der man gjennomfører en «trip» før man jobber med inntrykkene. Som regel vil en «trip» være inntak av MDMA eller psilocybin, også kjent som fleinsopp, sier Oskar til TV 2.

I Norge er MDMA og fleinsopp kategorisert som narkotika og derfor ulovlig. Både besittelse og bruk.

ALTERNATIVT YRKE: Oskar er profesjonell tripsitter. Han tar i mot klienter i sitt hjem i Gøteborg. Foto: Simen Askjer / TV 2

Oskar opererer i en gråsone, men velger likevel for første gang å fortelle åpent med navn og ansikt om sin spesielle jobb.

– Er det du gjør ulovlig?

– Jeg mener at det ikke er det. Mine klienter begår et lovbrudd ved å inneha og innta ulovlige substanser, men det er noe de er villige til å gjøre i sin søken etter svar de ikke har klart å finne gjennom andre behandlingsformer. Og det forstår jeg godt, sier Oskar.

Han mener at han har et bevisst forhold til grensene og bidrar kun som en tilrettelegger.

Ikke partydop

I en tid der psykiske lidelser stjeler stadig mer av nordmenns livskvalitet har MDMA og fleinsopp fått sin renessanse, både innen forskning og i undergrunnsmiljøer.

I mandagens episode av dokumentarserien «Norge bak fasaden» utforskes det hvordan nordmenn bruker psykedelika som medisin for psykiske lidelser, og ikke som partydop.

Oskar understreker at de som kommer til ham er mennesker som sliter.



– Man må ha respekt for disse substansene. Derfor ønsker jeg å bidra til at inntaket skjer i ordnede former og at man får bearbeidet inntrykkene. Både før og etter, sier han.

KVALITETSIKRER: Oskar mener han hjelper klientene så det vet hva de forholder seg til. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hvor går grensen for det straffbare?

– For meg er det salg av narkotika eller om man opptrer uforsvarlig som veileder. For eksempel hvis man doserer feil, ikke sjekker opp potensielle medisininteraksjoner i forkant eller lar klienten gjøre noe som er farlig når de er under påvirkning.

Den terapeutiske prosessen Oskar tilbyr består av forberedelses-samtaler, selve behandlingen der stoffet inntas og oppfølging i etterkant. Prislappen er på 9000 kroner.

Han mener det er viktig at hver enkelt får en tett oppfølging.

– Ofte er inntrykkene veldig sterke, og konsepter som tid og rom kan endre seg. Følelser som frykt, sorg og glede kan også bli lettere tilgjengelig, utdyper Oskar.

Dette er psykedeliske stoffer: Psykedeliske stoffer er hallusinogene stoffer som hovedsakelig forårsaker forandringer av sanseopplevelsen av omverdenen og av en selv. Psykedeliske stoffer påvirker serotonin i hjernen. De er generelt lite giftige og lite avhengihetsskapende. Typiske eksempler er naturlige forekommende stoffer som psilocybin (finnes i fleinsopp), meskalin, ayahuasca og DMT eller syntetiske stoffer som LSD. MDMA er vikrestoffet i ecstasy. Store doser og hyppig bruk kan være farlig, og dødsfall kan forekomme. Alle disse stoffene står på narkotiaklisten og er ulovlige å bruke uten resept fra lege. Kilde: Store medisinske leksikon og Rusopplysningen

FORBUDT: MDMA og fleinsopp er narkotiske stoffer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Noen vil si at du er uforsvarlig?

– Jeg forstår at det kan oppfattes som fullstendig uforsvarlig fra utsiden, og jeg ville nok tenkt det samme selv før jeg fikk egen erfaring med og kunnskap om disse substansene.



– Hva om noen av dine klienter blir skadet av stoffene?

– Jeg mener kompetent veiledning reduserer risikoen betydelig ved bruk av psykedelika, og statistikk tyder på veldig lav risiko. Ingenting er risikofritt, men mitt mål er å redusere risikoen etter beste evne. Jeg har jo ikke noe beskyttelse fra pasientskadeordningen, så det er absolutt i min egen interesse at ingen blir skadet.

VOKSER NATURLIG: Fleinsopp vokser naturlig i Norge og inneholder det psykedelsike stoffet psylocybin. Soppen er ulovlig å bruke og besitte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Så hvordan ble Oskar en «trip-sitter»?

For ti år siden klatret han oppover i IT-bransjen. Oskar var ung, full av energi og sulten på hvor arbeidslivet ville føre ham. Men så snudde det.

– Stadig flere timer gikk til jobb, og i kombinasjon med et samlivsbrudd begynte det på et tidspunkt å slå sprekker, sier Oskar.

Som veldig mange andre klarte han ikke å snakke med noen om de mørke tankene.

Det var da han selv begynte å eksperimentere med MDMA.



MØRKE TANKER: Oskar var en av svært mange som slet med mørke tanker uten å dele det med andre. Foto: Simen Askjer / TV 2

– De første opplevelsene var kraftfulle. Det ga meg noe uten at jeg helt visste hva, sier Oskar.

Han begynte å lese seg opp på psykedelisk terapi i bøker fra 50-tallet. Og tradisjoner fra urbefolkningen i Sør-Amerika. Oskar ble fascinert av det han leste.

STERKE INNTRYKK: På en seng hjemme hos Oskar får klienten en maske over øyene før man intar det spyskedelsike stoffet. Foto: Simen Askjer / TV 2

Slik begynte det



– Det dukket opp et kurs om psykedeliske stoffer for psykologer i New York. Etter litt push fra samboeren min bestemte jeg meg for å reise. Da begynte ting å utvikle seg, forteller Oskar.



Han startet med å hjelpe venner. Så venners venner. Sirkelen bare vokste.

Neste steg var å si opp jobben og opprette en nettside til virksomheten. I dag bor han i Gøteborg med samboer og to barn.

Oskar pendler mellom Norge og Sverige og tar imot klienter begge steder. Ifølge ham selv 200 mennesker de siste fem årene.

FAMILIEFAR: Oskar er bosatt i Sverige, med sin familie. Klienten kommer hjem til han for å få behandling. Foto: Simen Askjer / TV 2

– 80 prosent har testet tradisjonell medisin og terapi over lang tid og rundt 40 prosent er uføre eller langtidssykmeldte. Den yngste har vært 21 år og den eldste 76 år. Nesten like mange kvinner som menn, sier Oskar.

Ingen faglig bakgrunn

Han forteller videre at det er sjeldent at en person som sliter psykisk oppsøker psykedelika-assistert terapi som første alternativ.

– Snittalderen på mine klienter er nok rundt 45 år, og de fleste uttrykker at de har testet alt. Det er alt fra millionærer med ADHD til personer med angst og depresjon, sier Oskar.

– Hva slags faglig bakgrunn har du for å drive med denne form for terapi?

– Jeg har lest mye, tatt noen kurs og har jevnlige møter i kompetente internasjonale faggrupper. Men jeg er verken psykolog eller driver med vanlig samtaleterapi. Prosessen min handler mer om å skape tillit og bygge en genuin relasjon klientene mine kan tørre å utfolde seg i, sier Oskar.