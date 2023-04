Oskar (11) døde av kraftig allergisk reaksjon

Saken oppdateres.

11 år gamle Vasilios Oskar Tosounidis kollapset på vei hjem fra skolen sin i Kongsvinger 4.november 2022 og døde på sykehuset dagen etter.

Den endelige obduksjonsrapporten viser ifølge Innlandet politidistrikt at gutten, som gikk under navnet Oskar, fikk allergisjokk som følge av at han spiste av en bolle på skolekjøkkenet.

MULIG SYSTEMSVIKT: Vasilios Oskar Tosounidis døde av et allergisk sjokk etter å ha spist en bolle på skolen. Foto: Privat

Navn og bilde av 11-åringen frigis i samråd med pårørende.

Bistandsadvokat Kjetil Moe Løvberg sier de pårørende er orientert og kjent med innholdet i rapporten.

– Det var ingen overraskelser knyttet til resultatet av den. De forholder seg videre til at politiet skal etterforske saken ytterligere og de avventer en påtaleavgjørelse i saken, sier bistandsadvokat Kjetil Moe Løvberg.

Moe Løvberg sier Oskar at hadde en kjent allergi mot melkeprotein. Dette skal også skolen ha vært orientert om.



– Familien har det selvfølgelig veldig tungt, sier bistandsadvokaten.

Sen allergisk reaksjon

Den aktuelle dagen hadde klassen faget «Mat og Helse» og ble delt opp i grupper for å lage hveteboller.

Politiinspektør Henning Klauseie sier det var et uhell at Oskar fikk i seg en hvetebolle med melkeprotein.

– Han var veldig godt orientert om sin egen allergi og hvordan han skulle forholde seg til det. Alle har beskrevet han som veldig aktsom.

Gutten hadde en sen allergisk reaksjon og det kunne gå mellom halvannen til to timer før han fikk en reaksjon.

Dette skal mor ha varslet kommunen om før han begynte på skolen.



Den informasjonen nådde aldri frem til den aktuelle læreren den dagen, forteller Klauseie.

Mistenker systemsvikt

Politiet mistenker at en systemsvikt i Kongsvinger kommune gjorde at lærer på Langeland skole ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon om allergien.



– Vi mener det er grunnlag for å mistenke kommunen for ikke å ha et godt nok system for å ivareta informasjonen de hadde fra før han begynte på skolen.

Det ble raskt oppdaget at Oskar hadde fått i seg noe han ikke tålte, forteller Klauseie. Hendelsen skjedde i den siste skoletimen den dagen, og den aktuelle læreren valgte å holde han igjen en liten stund.

Da skoledagen var over ble han sendt hjem.

Kongsvinger kommune er også orientert om rapporten.

– Etterforskningen av dødsfallet fortsetter, og vi vil tilby mistenkte, Kongsvinger kommune, mulighet for et avsluttende avhør. Politiet håper å ha etterforsket saken ferdig før sommerferien. Deretter sendes saken over til påtale for å avgjøre om noen kan stilles til ansvar for dødsfallet, sier politiinspektør Henning Klauseie i pressemeldingen.