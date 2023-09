Ordfører om dobbeltdrapet: – En tragedie

Onsdag ble en mor og hennes datter (8) funnet drept i Kristiansand.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier til TV 2 at det rammer ekstra hardt når det er en åtte år gamme jente som er drept.

– Det er en tragedie. Det er noe av det vanskeligste man kan oppleve, sier han.

– Fortvilende

Han forteller at Kristiansand kommune har et godt apparat for å håndtere slike kriser og at skolen har fått god tid til å ta imot både barna og foreldrene i dag.

– Det er fortvilende at noe slik skjer. Kristiansand har i alle år vært en kommune med flere kulturer og vi har bygget opp ett godt miljø.

KRISTIANSAND: Politiet gjør undersøkelser i huset hvor den siktede mannen skal bo. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det er ikke lang tid siden at Kristiansand ble rammet av et annet dobbeltdrap. I 2022 ble to kvinner bekreftet død etter at de ble funnet hardt skadet i Søm i kommunen.

Ordføreren er klar på at dette må sees som to ulike enkeltstående hendelser.

Torsdag ettermiddag gikk politiet ut og etterlyste Alwan Ahmed Alawneh (46). Han er fortsatt ikke pågrepet.

Skisland forteller at noen har uttrykt frykt, men han understreker at politiet mener han ikke er farlig for andre.

– Men selvfølgelig håper vi at politiet kan få pågrepet personen så fort som mulig, sier Skisland.

Åpner SFO

På skolen hvor den avdøde åtteåringen var elev forteller rektor ved Slettheia skole, Tore Mydland, at de åpnet klasserommene før skoledagen startet.

– Vi har hatt godt med voksne til stede i alle klasserom i dag, også har vi hatt enda flere voksne til stede i tredjetrinn, sier Mydland.

Han forteller at de voksne har vært svært godt forberedt.

– De voksne har møtt elever med ulike behov. Det har vært elever som ikke har visst noe også har det vært elever som har visst veldig mye.

Skoledagen har gått til å minnes den avdøde eleven.

– I løpet av høstferien vil SFO bli holdt åpen for alle barna, slik at også de tredjeklassingene som ikke går der til vanlig kan få komme.

– Det skal ikke sitte barn aleine hjemme i ferien i en slik situasjon, sier rektoren.

– Viktig å få tak i ham

Bistandsadvokat Åse Johnsen Drabløs sier til TV 2 at hun ikke har snakket med de pårørende enda.

– Men det er ikke vanskelig å forestille seg at de har det helt forferdelig, sier hun til TV 2.

MINNES: Naboer var raskt ute med å legge ned lys og blomster for å minnes de avdøde. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Hva tenker du om at politiet har gått ut med navn og bilde på faren til barnet?

– Det er en vurdering som politiet gjør, og det er viktig å få pågrepet personen som er siktet. De vurderingene som politiet har gjort er innafor så langt jeg kan se. Det er viktig å få tak i ham, sier hun.