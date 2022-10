Ord mot ord

Motstanderne hans mener han er på hevntokt, mens Lloyd opplever seg utsatt for et karakterdrap.

I en av Oslo tingretts minste saler sitter en røslig mann med gråten i halsen.

André Sveløkken Lloyd (50) har på seg en rutete flanellskjorte og har et massivt skjegg.

Han har jobbet i utelivsbransjen siden 1980-tallet, men nå står han uten jobb og kjemper for å renvaske seg fra anklager om seksuell trakassering.

KJEMPER: Lloyd mener seg utsatt for usaklig avskjedigelse. Nå har tingretten konkludert. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg har det helt jævlig. Jeg møter folk som brekker seg når de går forbi meg på gata, sier han.

Alt gikk galt da han jobbet som daglig leder på Bar Flag, en liten pub i Oslo sentrum.

Blant eierne av stedet er TV-profilene Johan Golden (48) og Atle Antonsen (53), samt Exit-regissør Øystein Karlsen (51).

Bråket startet i fjor høst.

Da hadde Lloyd med seg en kvinnelig ansatt ved baren hjem til leiligheten sin etter en tur i byen.

Kvinnen, som er i midten av 20-årene, mener hun ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og varslet ledelsen.

Kort tid etter fikk Lloyd sparken.

Selv mener han at ingenting galt skjedde, og han opplever seg forskjellsbehandlet av sine sjefer.

Det gikk så langt at han tok saken til retten. Der haglet beskyldningene.

Lloyds advokat Ingvild Opøien har jobbet med arbeidsrett i mer enn ti år. Hun mener denne saken er et prakteksempel på det hun beskriver som «en bekymringsfull utvikling».

– Menn blir ikke tatt på alvor, mens kvinner blir tatt alvorlig. Etter metoo fremstår en kvinne som sannferdig i kraft av sin skyldning. Det holder å si det, uavhengig av bevis, sier hun.

I retten brukte advokaten og Lloyd et eksempel på det de mener er forskjellsbehandling fra arbeidsgivers side.

Kvelden med Atle Antonsen.

4. april i 2021: I et pandemistengt Oslo låser Johan Golden og kameraten Ove Halsos seg inn på en bar i Maridalsveien i Oslo.

To år tidligere åpnet de selv baren under navnet «Saskia», men de slo stedet konkurs da restriksjonene kom.

Nå var duoen i gang med å prøve på nytt. De ville lage en bar med en tydelig øl-profil.

ÅPNET SAMMEN: Johan Golden og Ove Skaug Halsos åpnet baren Saskia i samme lokaler som senere skulle bli Bar Flag. Dette var før Lloyd og kvinnen som varslet ble ansatt. Foto: Helge Mikalsen / VG via NTB

Inne på den nedstengte baren oppdager de at det ikke er øl på fatene. Derfor ringer de til Lloyd, som etter planen skal innta rollen som daglig leder når samfunnet gjenåpner.

Han kommer til baren og sørger for øl. Sammen blir de tre sittende utover kvelden.

Også Atle Antonsen dukker opp. Etter en stund drar Golden og Halsos, mens Lloyd og Antonsen blir sittende igjen.

Disse eier Bar Flag Baren Bar Flag AS eies av bryggeriet Beer Flag AS, Tøffelgig AS og Görlizer Park AS.

Johan Golden og Ove Skaug Halsos eier totalt 40 prosent gjennom selskapet Görlizer Park AS.

Selskapet Tøffelgig AS eier 30 prosent. I firmaet har Atle Antonsen og Exit-regissør Øystein Karlsen eierandeler.

Ifølge Lloyd har de en hyggelig kveld før stemningen plutselig endrer seg: Han opplever at Antonsen oppfører seg på en ubehagelig måte.

Det er uenighet om hva som foregår, men ifølge Lloyd får han en dytt som gjør at han fyker inn i et bord og slår ribbeina sine kraftig.

Antonsen blir sendt hjem i en taxi ved 03-tiden.

Selv om Lloyd sier at han opplevde hendelsen som skremmende, velger han å legge saken død.

To dager etter episoden på Bar Flag får han en tekstmelding fra Antonsen.

TV 2 har satt dialogen, der programlederen beklager på det sterkeste.

Antonsen legger seg flat for det han selv beskriver som «møkkaoppførsel». Han skriver at han virkelig er lei seg, at han ikke husker noe som helst, og at det aldri har gått «så over styr» før.

KJENDISBAREN: Bar Flag ligger på Fredensborg i Oslo. I april 2021 satt Antonsen og Lloyd her. Foto: Frode Sunde / TV 2

I SMS-korrespondansen forteller den daglige lederen at han sliter med store smerter i ribbeina.

Samtidig kommer det tydelig frem at han ikke har noen problemer med å akseptere unnskyldningen fra Antonsen.

«Vi legger saken død. Dette er bare noe som skjer», skriver den daglige lederen.

Antonsen svarer følgende:

«Jeg må bare igjen si at for min del er det ikke noe som bare skal skje. Utilgivelig for egen del. Men er selvsagt lettet over at du tar det på denne måten».

AKSEPT: Lloyd aksepterte Antonsens unnskyldning. I tekstmeldinger som TV 2 har sett, skriver han at han ikke bærer nag til komikeren. Disse SMS-ene er en rekonstruksjon gjort av TV 2. Foto: Frode Sunde / TV 2

Som et plaster på såret får den daglige lederen en fruktkurv i gave fra Antonsen.

Den inneholder blant annet eksklusiv vin og rom, en ananas og en kurv med jordbær.

FRUKTKURV: I kjølvannet av episoden fikk Lloyd denne kurven med godsaker fra Antonsen. Foto: Privat

Deretter la de episoden på Bar Flag bak seg.

Trodde de.

TV 2 har sendt spørsmål til Antonsen for å høre hans versjon av det som skjedde knyttet til denne hendelsen. Det ønsker han ikke å svare på, men han gir en kommentar til dommen lenger ned i saken.

Oslo gjenåpnes

Etter hendelsen fortsatte planleggingen av den nye baren, og i slutten av mai, snaue to måneder etter hendelsen med Antonsen, er det duket for åpning.

Flere medier skriver om den nye kjendisbaren. Til VGs matside godt.no, sier Johan Golden følgende:

– Vi har fått barsjef Andrè Lloyd med på laget. Ryktet sier at han ikke ble unnfanget på vanlig vis, men at han oppstod som et resultat av en het aften mellom malt, humle, gjær og vann. Mottoet hans, som er tatovert på underarmen, er «No crap on tap». Så denne baren er i de aller beste hender.

NO CRAP: Andrè Lloyd er lidenskapelig opptatt av øl. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

På baren spilles det gammel rockemusikk på vinyl, og fatene er fulle av eksklusiv, selvbrygget håndverksøl.

Gjennom sommeren registrerer eierne at Lloyd gjør en god jobb med å etablere stedet deres som en populær bar for øl-interesserte. I begynnelsen av september trenger de flere ansatte.

Lloyd settes i kontakt med den da 24 år gamle kvinnen som kort tid senere skal varsle om seksuell trakassering. Hun jobber allerede på en annen bar i hovedstaden, men ønsker seg flere vakter.

25. september 2021 danser vanlige folk i gatene over hele Norge, blant annet her i Stavanger, fordi landet er gjenåpnet.

Det er en hektisk tid for alle som jobber i utelivsbransjen. Dagen etter den store gjenåpningen drar Lloyd og to kamerater av ham til en annen bar i Oslo for å ta noen øl.

Etter hvert kommer den nyansatte kvinnen fra jobb og møter dem. En halvtime senere forlater de stedet.

Fordi Lloyd og den nyansatte bor like ved hverandre, deler de en taxi hjem.

Påstand mot påstand

Lloyd mener hun inviterer seg inn til ham. Hun mener det er motsatt.

Uansett havner de i hans leilighet. Planen er å smake på en øl og snakke om de hektiske dagene med full gjenåpning.

I retten forklarer hun dette:

Lloyd tar henne med ut på balkongen og holder hånda si langt nede på ryggen hennes. Deretter mener hun at han setter seg ubehagelig nær henne i sofaen og forsøker å massere føttene hennes.

Hun sier også at han legger hånda si på låret hennes og fører den oppover kjolen mot skrittet.

Deretter forklarer hun at han lar henne være bittelitt, før han plutselig tar en hånd enda lengre opp på låret hennes.

Hun sier at hun mener hånden nærmer seg skrittet hennes, før hun sier stopp og finner på en unnskyldning for å forlate leiligheten.

NEKTER: Lloyd nekter for at han seksuelt trakasserte den unge kvinnen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Kvinnen mener at han står i veien i døra idet hun skal gå, men uten at han gjør noe fysisk for å stoppe henne. Hun beskriver episoden som ekstremt ubehagelig og er tydelig preget når hun forklarer seg om dette i retten.

Etter at rettssaken var over, men før dommen falt, skrev hun følgende i en e-post til TV 2:

«Siden jeg startet i bransjen i en alder av 16, har jeg opplevd seksuell trakassering i varierende grad. Dette var første gangen jeg opplevde at ting gikk for langt.»

Lloyd har en annen versjon av hva som skjedde:

Om episoden i sofaen mener han at kvinnen satt med beina på en måte som gjorde det vanskelig for ham å få plass. Da han satte seg ned, spurte han på en fleipete måte om det var fordi hun ville ha fotmassasje, forklarer han.

KOLLEGER: Lloyd og kvinnen jobbet sammen her på Bar Flag i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener at hun detter trakk til seg beina, og at de begge lo av situasjonen som oppstod.

Lloyd bestrider heller ikke at han tok på kvinnens lår, men sier at han «klappet henne» nederst på låret, nær kneet, da han spurte hvordan det egentlig gikk med henne under en fortrolig samtale.

Han sier at han deretter ønsket å avslutte kvelden fordi han skulle tidlig opp neste dag.

Han nekter for å ha stått i veien i døra da hun skulle gå, men sier at han holdt døra åpen mens hun tok på seg sko og jakke.

– Hvor lurt er det å ta med seg en ansatt som er halvparten så gammel som deg hjem etter en tur på byen?

– Jeg tenkte ikke på det sånn. Jeg opplevde at hun ikke ville avslutte kvelden, og vi delte en øl. Det er som å ta en øl med en nabo, sier Lloyd og viser til at de bodde like i nærheten av hverandre.

I RETTEN: Andrè Sveløkken Lloyd (50) i retten sammen med sin advokat, Ingvild Opøien. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han legger til at han spør seg om hvorfor det «alltid skal seksualiseres» å ha kvinner på besøk.

«Metoo-et så inn i helvete»

På vei hjem etter hendelsen forklarer kvinnen i retten at hun er veldig oppjaget, men lettet over å ha kommet seg ut.

Kvinnen sier også at hun føler seg panisk. Hun skriver meldinger til ekskjæresten sin og til en tidligere arbeidsgiver.

I en av disse står det at «jeg ble metoo-et så inni helvete».

Hun sier hun skjelver og at hun forsøker å kaste opp når hun kommer hjem – uten å lykkes. Kvinnen forteller at hun på dette tidspunktet lurer veldig på hvordan hun skulle ta dette videre.

Dagen etter våkner hun til en SMS fra Lloyd.

Hun reagerer på at det eneste som står i meldingen, er at han er fornøyd med omsetningen dagen før, som om ingenting hadde skjedd.

Han skal også ha forsøkt å kontakte henne, fordi han hadde sett at hun hadde meldt seg ut av en felles chatgruppe.

I retten forklarer kvinnen at hun på dette tidspunktet føler seg «helt jævlig», men at hun drar på jobb i den andre baren der hun fremdeles er ansatt.

Varslet ledelsen

Når hun kommer på jobb begynner hun på en lang e-post, der hun redegjør for hva hun mener skjedde kvelden i forveien. Kvinnen føler seg tvunget til å si fra.

Mailen, som TV 2 har lest gjennom, sendes til Lloyds sjef Dan Marius Nordhagen.

EIER: Dan Marius Nordhagen er Lloyds formelle motpart i retten. Han representeres av advokatfirmaet Grette. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han eier Bar Flag sammen med Golden, Antonsen, Halsos og Karlsen.

I mailen til eierne forteller kvinnen detaljert om sine opplevelser i leiligheten til Lloyd.

Hun skriver i klare ordelag hva hun mener om oppførselen og sier at hun aldri vil sette sine ben på Bar Flag igjen.

– Sånt skal ikke foregå blant ansatte, sier Nordhagen i retten.

Innkalt til møte

Han tar tak i saken med det samme.

Først videresender han mailen han har fått til de andre eierne av Bar Flag, deriblant Antonsen og Golden.

BAR FLAG: Baren ligger på Grünerløkka i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Deretter snakker han med kvinnen som har varslet. Nordhagen prøver å holde seg samlet, men samtalen gjør sterkt inntrykk på ham.

Etter å ha vært i kontakt med kvinnen, snakker Nordhagen med Lloyd på telefon, men de er uenige om hva som blir sagt.

Nordhagen sier at han forteller om varselet. Lloyd sier at han bare får vite at den kvinnelige bartenderen har sagt opp. De avtaler uansett et møte.

Lloyd sier i retten at han trodde det dreide seg om et ordinært møte som skulle handle om tall og omsetning.

Nordhagen mener på sin side at varslingssaken åpenbart skulle være tema.

Uansett skal avgjørelsene som nå tas, få store konsekvenser for eierne av baren.

MØTTES HER: Lloyd, Nordhagen og Golden møttes i baren i oktober 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

4. oktober 2021: Lloyd kommer til møtet som finner sted i baren.

Der treffer han Nordhagen og Golden.

De to sistnevnte har møttes en time tidligere for å drøfte saken og for å finne ut hva de skal gjøre.

Oppsigelsen er allerede skrevet ut, men i retten sier både Golden og Nordhagen at de er enige om å høre Lloyds versjon før de eventuelt gir ham sparken.

Golden opplever at Lloyd stiller seg totalt uforstående til anklagene som er rettet mot ham.

Den profilerte komikeren er ikke i tvil om at én av dem lyver, og han er heller ikke i tvil om at han tror mest på kvinnens historie.

IKKE I TVIL: Bareier Johan Golden sier i retten at han aldri var i tvil om hvem han trodde mest på. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Det samme gjør Nordhagen, forteller begge i retten.

Ifølge begges forklaringer ser de to eierne på hverandre, før de gir hverandre et bekreftende nikk.

Så tar Nordhagen frem oppsigelsen.

Ansatte ny leder samme dag

Lloyd mener på sin side at oppsigelsen ble gitt allerede ved møtets start, men også dette er dårlig dokumentert – i og med at det ikke finnes noe møtereferat.

Retten skal senere lande på at dette er å anse som uvesentlig.

Lloyd opplever sparkingen som et sjokk.

For det første mener han at han ikke har gjort noe galt. For det andre opplever han ikke fullt ut å ha fått muligheten til å komme med sin versjon.

Lloyd reagerer også på at en ny person stod klar til å ta over jobben hans den samme dagen.

FIKK NYE SJEF: Samme dag som Lloyd fikk oppsigelsen, sto en ny mann klar til å ta over baren. Foto: Frode Sunde / TV 2

Anmelder flere

Han bestemmer seg umiddelbart for å ta opp kampen for å få navnet sitt renvasket.

Slik han ser det, er han nå svartelistet i bransjen, og han opplever at folk snakker stygt bak ryggen hans. Lloyd mener at de setter ut rykter.

Han er ikke lenger velkommen i yrket han har hatt i mange tiår, og tenker at han ikke har noe å tape.

Først politianmelder han kvinnen som varslet mot ham og hennes tidligere sjef for sverting av navn og rykte. Han mener blant annet at de har skrevet uriktige ting om ham på sosiale medier.

På nyåret i år velger han også å gå til anmeldelse av Atle Antonsen for episoden på Bar Flag ni måneder tidligere.

HENLAGT: Oslo politidistrikt henla begge sakene etter kort tid. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Et sjøslag

Selv om han først bestemte seg for å legge dette bak seg, har behandlingene fra eierne fått ham til å tenke annerledes om det som skjedde.

– Når jeg opplever å få sparken for å legge en hånd på et lår, så ser jeg jo den enorme forskjellen i hvordan sakene har blitt behandlet, sier han.

At Lloyd og hans advokat sammenligner disse to historiene, får motparten til å reagere kraftig.

Når Johan Golden avgir sin forklaring til retten, sier han at han ikke fatter hvorfor hendelsen vies så stor oppmerksomhet.

– Dette er en sak som skjedde på fritiden. Lloyd var ikke ansatt. Det var under pandemien, og det ble gjort opp, sa han.

– Jeg tror de hadde det skikkelig gøy, jeg. Jeg tror det var et godt gammeldags sjøslag, som skled litt ut, sier Nordhagen til TV 2.

BLE SAKSØKT: Dan Marius Nordhagen, her sammen med advokatfullmektig Sigri Sagberg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Lloyds anmeldelser henlegges uansett etter kort tid.

TV 2 har spurt Oslo politidistrikt om hvordan sakene ble etterforsket, men de to politiadvokatene som var involvert i sakene, har ikke besvart henvendelsene.

Lloyd gir seg imidlertid ikke her. 12. april i år går han til sivilt søksmål mot eierne av Bar Flag og Dan Marius Nordhagen personlig.

Det er dette søksmålet Oslo tingrett nå har tatt stilling til.

Står inne for alt

Det er i det store og hele én ting retten har måttet svare på:

Har Lloyd krav på erstatning som følge av at han mistet jobben på kjendisbaren?

I RETTEN: Lloyd og hans advokat reiser seg når dommerne kommer inn i rettssalen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Arbeidsgiveren mener han ble oppsagt under prøvetid, mens Lloyd mener han ble utsatt for en urettmessig avskjedigelse.

Etter at rettssaken er over, men før dommen har falt, oppsummerer Nordhagen sine vurderinger og sin opplevelse.

– Det har vært tungt å se flere vitner som har vært tydelig preget, sier han.

– Med det dere vet i dag, hva ville dere gjort annerledes?

– Jeg står inne for alt som har blitt gjort, men i retrospekt skulle jeg ønske at vi hadde litt mer stell på sysakene våre, sier han til TV 2.

DISKUTERER: Advokatene i saken avbildet i gangen i Oslo tingrett. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hans advokater påpekte i sin prosedyre at det at hans klienter ikke kjente detaljene i arbeidsmiljøloven, ikke kan overskygge at Nordhagen og Golden var opptatt av å gjøre det rette i en krevende situasjon.

– Ingen av oss har røntgensyn. Vi har blitt fortalt to historier, og det var ingen som helst tvil om hvem av de to som var den mest troverdige. Så da gjorde vi som vi gjorde, sier bareieren.

Full seier til Lloyd

En snau måned etter dette intervjuet, onsdag denne uken, var dommen klar.

Oslo tingrett gir Lloyd fullt medhold.

Dommerne vier mye plass til å gå gjennom anklagene om seksuell trakassering, og de konkluderer med at det etter en samlet vurdering ikke er «kvalifisert sannsynliggjort at Lloyd har seksuelt trakassert» kvinnen.

SAKSØKT: I begynnelsen av september var saken oppe i retten. Den ble behandlet over fire dager. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Tidslinjen stemmer ikke med hennes fremstilling, mener de. Ved å sammenstille kvitteringen fra taxituren, og det som finnes av digitale spor, mener de det er umulig at alt det kvinnen har forklart, kan ha rukket å skje.

De mener også at det er ting ved kvinnens oppførsel i tiden etter den angivelige hendelsen som klart svekker hennes troverdighet.

Kritisk til «prepping»

Oslo tingrett kommer også med en oppsiktsvekkende bemerkning om arbeidsgiverens opptreden under rettssaken:

... den har aldri opplevd lignende «prepping» av vitner og parter i en sivil sak. Forklaringene på saksøktesiden fremsto svært tilpasset og koordinert for å styrke egen sak ... Oslo tingrett, september 2022

Rettens oppfatning av at de ulike vitnene har blitt preppet «har nødvendigvis betydning for hvilken vekt retten tillegger disse forklaringene», heter det i rettsavgjørelsen.

I den omfattende dommen på 35 sider, slår retten fast at arbeidsgiverens undersøkelser i etterkant av varselet fra kvinnen ikke holder for å kunne avskjedige Lloyd.

De lander dermed på at han har krav på full erstatning.

Oslo tingrett dømmer arbeidsgiveren til å betale ham til sammen 874 770 kroner i erstatning.

– Dette er en uendelig lettelse. Det er som om jeg har fått livet mitt tilbake. Jeg er så takknemlig for at vi har et rettssystem som fungerer, sier Lloyd til TV 2.

DOM: Denne uken ble dom i saken forkynt til partene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han sier at han har opplevd å være skyldig til det motsatte var bevist.

– Det har vært et rent helvete hver dag i snart et år, sier Lloyd.

Retten påpeker også at han etter denne dommen bør være i stand til å skaffe seg ny jobb relativt raskt.

Eierne som tapte saken får dessuten ytterligere én stor utgift i tillegg til erstatningen de må betale til Lloyd på nesten 900.000 kroner.

Mens Lloyds advokat brukte totalt 471.809 kroner, fakturerte kjendisbarens advokat Thorkil Aschehoug og advokatfullmektig Sigri Sagberg for mer enn dobbelt så mye.

Totalsummen er på over 1,1 millioner kroner.

Disse tre summene, medregnet moms, utgjør til sammen 2 471 579 kroner som må betales av bareierne som tapte saken.

– Setter respekten for kvinner tilbake

Lloyds motpart reagerer kraftig på utfallet av rettssaken, og at retten mener de har preppet vitner.

– Dette stiller vi oss helt uforstående til, sier advokat Aschehoug.

Han viser til at retten fikk høre detaljerte forklaringer fra tre kvinner som hevdet seg utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra Lloyd som deres leder, to av dem fra tidligere arbeidsforhold.

GRETTE: Advokatfullmektig Sigri Sagberg og advokat Thorkil H. Aschehoug i advokatfirmaet Grette. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I dommen har retten valgt å se bort fra disse vitnemålene, fordi de mener det ikke er sannsynliggjort at de stemmer.

Retten skriver:

«Etter en samlet vurdering finner ikke retten det kvalifisert sannsynliggjort at Lloyd har seksuelt trakassert NN (navn på kvinne, jour. anm.) eller noen andre kvinner».

Advokat Aschehoug mener dommen avviker fra signalene Høyesterett ga i en mye omtalt dom fra 2020.

– Dommerne bidrar også til å sette respekten for kvinner i utelivsbransjen flere tiår tilbake i tid. Tingretten tillater rett og slett mer enn det kvinner per i dag skal måtte akseptere fra norsk arbeidsliv, sier advokaten.

Han viser til en konkret passasje i dommen, der retten beskriver Lloyd på denne måten:

Ut fra bevisførselen er rettens inntrykk at Lloyd som en røff, direkte type, med mange års erfaring fra barbransjen, som har litt cowboyhumor / god gammeldags underbukse-humor og er fysisk i sin kontakt med andre uten at det ligger noe mer i det. Oslo tingrett, september 2022

Aschehoug reagerer også på at retten slår fast at Lloyd «hadde en tendens til å legge hånden på kneet/låret til jenter».

I tillegg mener han retten unnskylder ham ved å vise til at han «hadde en ironisk humor og var påvirket av alkohol denne kvelden».

– Dersom dette får bli stående som den rådende oppfatning av hva kvinner skal måtte tåle fra deres nærmeste leder, risikerer man å miste dyktige kvinner i flere bransjer, sier han.

Antonsen: – En hinsides begrunnelse

Johan Golden og Atle Antonsen gir begge uttrykk for at de er opprørte over utfallet.

«SVÆRT SKUFFENDE»: Slik kommenterer Johan Golden dommen. Her etter hans forklaring i retten. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I en e-post til TV 2 skriver Johan Golden følgende om rettens avgjørelse:

«Vi trodde og tror fortsatt på varsleren og agerte deretter. At retten ikke har kommet til samme konklusjon som oss er ikke bare overraskende, men svært skuffende.»

Atle Antonsen reagerer også med vantro på at Oslo tingrett har landet på dette resultatet. I en e-post til TV 2 skriver han:

«Denne dommen er det for min del komplett umulig å forstå noe som helst av. Det oppleves både fullstendig absurd og meningsløst urettferdig at en slik sak får en slik dom, med en så hinsides begrunnelse, i en norsk domstol i 2022.»

OPPRØRT: Atle Antonsen, som også har eierinteresser i Bar Flag, går langt i å kritisere Oslo tingretts avgjørelse. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Slik reagerer varsleren

Etter dommen har TV 2 også vært i kontakt med kvinnen som varslet.

Hun reagerer sterkt på ordlyden i dommen og mener dette ikke hadde skjedd i en annen bransje.

– Kun fordi det er snakk om barbransjen skal kvinner forvente at menn i lederstillinger får si og gjøre som de vil, så lenge de kan kamuflere det med «humor» og alkohol, sier hun, og fortsetter:

– Det norske rettsvesen gir tommel opp for at metoo-kulturen, som er så inngrodd og akseptert i serveringsbransjen, får fortsette som før. Mitt beste råd til alle jenter som vurderer en karriere i denne bransjen, er å la være, sier hun.

– En riktig dom

Lloyds advokat mener derimot at det var åpenbart at retten ville konkludere som den gjorde.

– I rettssystemet har menn like god mulighet til å forsvare seg mot anklager som kvinner har, noe denne dommen viser, sier Opøien.

Hun er ikke i tvil om at dommen er riktig.

– Arbeidsgiver manglet faktisk og rettslig grunnlag for å avskjedige Lloyd. Beskyldningene utviklet seg og endret seg underveis, og ble til en prosess mot hans personlige moral, sier hun, og fortsetter:

PROSESSFULLMEKTIG: Ingvild Opøien er Andè Lloyds advokat i saken. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg er overbevist om at arbeidsgiver, med sine kjente eiere, fant det viktig å demonstrere utad at de støtter opp om metoo, og at de tror på en kvinne som hevder seg utsatt for seksuell trakassering.

Vurderer anke

Bareiernes advokat, Thorkil Ashcehoug, har følgende kommentar til hvorfor han og hans kollega fakturerte for mer enn dobbelt som mye som Lloyds advokat:

– Saken gikk over fire dager. Lloyd varslet 18 generelle karaktervitner, som retten senere kuttet til 13. Hans advokat fremla også en rekke skriftlige bevis under saksforberedelsen uten at det ble forklart hva disse skulle belyse.

KJØRTE SAKEN: Advokat Aschehoug representerte arbeidsgiveren i saken. Foto: Advokatfirmaet Grette

Han mener dette, sammen med flere andre forhold, gjorde at saken ble mer krevende enn vanlig for arbeidsgiversiden.

Advokaten viser også til at de tilbød forlik både før og etter at Lloyd tok ut søksmål, men at dette ble avvist.

– Kruth (selskapet som eier Bar Flag, red. anm.) stilte seg også positiv til tingrettens tilbud om mekling, men også dette avviste Lloyds advokat i to omganger, sier Aschehoug.

– Har dere tatt stilling til ankespørsmålet?

– Det er opp til vår klient å avgjøre, og noe vi skal diskutere med dem de nærmeste dagene.

– Vil føre til at kvinner ikke står frem

Dan Marius Nordhagen er i likhet med sine advokater og medeiere, nedstemt over resultatet.

– Dette vil trolig medføre at færre kvinner orker å stå frem når de opplever ubehag i jobbrelasjoner, og at færre arbeidsgivere tør å handle der det er tvil – og heller feier det under teppet.

– Hva tenker du om hvordan tingretten beskriver varselet og varslerens troverdighet?

– Personlig ble jeg forholdsvis sterkt preget av vitnenes forklaring, så jeg er sjokkert over at retten tar så lett på det. Det kunne vært interessant å høre hva TV 2s journalister tenker om dette. Dere satt jo og hørte det samme som meg i fire dager.

SKUFFET: Nordhagen er skuffet over dommen og frykter at den vil føre til negative konsekvenser for varsling i arbeidslivet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hva synes du om måten Oslo tingrett beskriver Kruth AS sin håndtering av denne saken?

– Vi vedkjenner at prosessen med fordel kunne vært mer formell, men jeg synes smekken for dette er svært urimelig og overskygger sakens kjerne totalt.

– Hvilke følger får denne regningen for dere?

– Det er snakk om enorme kostnader for en liten bedrift, så her må det flere strategimøter til før vi kan sikre videre drift.

– Kommer dere til å anke?