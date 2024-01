Opposisjonsleder knivstukket i halsen på pressemøte

Like etter at dette bildet ble tatt, gikk en person frem fra klyngen med fotografer og stakk Lee Jae-myung i halsen.

Opposisjonslederen Lee Jae-myung (59) ble angrepet tirsdag morgen da han besøkte havnebyen Busan sørøst i landet. Det melder nyhetsbyrået Yonhap.

ADVARSEL: BILDE AV HENDELSEN LENGER NEDE I SAKEN.

Overmannet og pågrepet

Lee, som er leder for landets største demokratiske opposisjonsparti, ble knivstukket på venstre side av halsen under et pressemøte med journalister. Hendelsen inntraff etter at han hadde besøkt en byggeplass ved den nye lokale flyplassen.

På bildene som er tatt like etter hendelsen kan man se at Lee ligger nede og holder et tøystykke mot halsen. Han har det tydelig ikke bra, men det er ikke store mengder blod på stedet.

Nyhetsbyrået har foreløpig ikke kommet med en oppdatering om Lees helsetilstand.

VED BEVISSTHET: Lee Jae-myung like etter hendelsen. Foto: Sohn Hyung-joo / Reuters / NTB

Video fra stedet viser en person som går rett mot Lee fra en klynge av TV-fotografer og stikker ham i halsen. Angriperen ble overmannet og pågrepet på stedet. Det er ikke kjent hva slags våpen Lee ble stukket med.

Vil utrydde korrupsjon

President Yoon Suk-yeol sier angrepet på opposisjonslederen er uakseptabelt, skriver Yonhap.

Lee Jae-Myung leder Det demokratiske partiet og var partiets kandidat i presidentvalget i mars 2022. Han fikk 47,8 prosent av stemmene, mens Yoon Suk-yeol fikk 48,6 prosent og ble landets president. Ifølge nyhetsbyrået AP er han kjent for å ha en folkelig stil.

Tilhengerne hans ser på ham som en antielitistisk helt og reformist. Han ønsker å utrydde korrupsjon og løse den økende ulikheten. Kritikere ser på ham som en farlig populist og en splittende politiker som demoniserer sine konservative motstandere.