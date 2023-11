Opp mot 50.000 liter søl med soyaolje i Glomma

Politi og brannvesen har natt til tirsdag rykket ut til bedriftsområdet Øra i Fredrikstad etter melding om et større utslipp av soyaolje.

– Oljen har gått ut i elva. Brannvesenet legger ut lenser, skriver politiet i Øst på X.

Politiet opplyser at det snakk om at mellom 40.000 og 50.000 liter har gått ut i elven Glomma. Oljen truer et fuglereservat i nærheten.

– Vi jobber ut ifra et estimat på 40 til 50 kubikk soyaolje. Det er et stort utslipp dette her, og det ligger et større fuglereservat i nærheten. Det ligger veldig utsatt til, sier operasjonsleder Melissa Krag ved politiet i Øst overfor TV 2.

Politiet opplyser at det er akutt fare for forurensning, men at det foreløpig er kontroll på stedet.

– Brannvesenet har lagt ut lenser, og anser ikke behov per nå på ytterligere forsterkninger. Det kan forandre seg utover natten, sier operasjonslederen.

Lensene som er lagt ut skal stanse spredning av oljen. Det er også rekvirert flere pumpebiler til stedet.



– Brannvesenet er på stedet og leder oppdraget med tank på skadebegrensning, sier Krag overfor TV 2.

Politiet etterforsker saken.