Ønsker en ny verdensorden: – Vil være langt mindre demokratisk

Lavrov sier onsdag formiddag at et fornyet russisk utenrikspolitisk konsept vil fokusere på det han omtaler som «å ende vestlig dominans» i verden.

Det melder Reuters, som siterer det Kreml-kontrollerte nyhetsbyrået Tass.

– Vårt fornyede utenrikspolitiske konsept vil fokusere på behovet for å avslutte Vestens monopol på å forme rammene for internasjonalt liv, sier Lavrov.

Sjefsforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier onsdag til TV 2 at uttalelsene er helt i tråd med hva Lavrov også tidligere har sagt.

– Russland ønsker, og har lenge forsøkt, å undergrave det de oppfatter som en USA-dominert verdensorden, sier han, og fortsetter:

– Sammen med andre stater som ikke deler Vestens verdisyn, først og fremst Kina, vil Russland skape en ny verdensorden – en som er mer i tråd med russiske og kinesiske verdier, interesser og preferanser.

Har få venner

Hvorvidt Russland på sikt vil lykkes med å etablere en slik «multipolar» verdensorden som de ønsker seg, er ifølge forsker Åtland «høyst usikkert».

Det skyldes avgjørelsen de tok for snart et år siden, om å invadere og føre en angrepskrig i nabolandet Ukraina.

– Russlands makt, status og anseelse er åpenbart blitt svekket i kjølvannet av krigen i Ukraina, og landet har i dag begrensede muligheter til å endre eller omdefinere den gjeldende verdensordenen. Landet har få venner, og enda færre allierte, forklarer Åtland.

– Men sammen med Kina og en håndfull partnerland i den tredje verden vil Russland trolig fortsette å utfordre vestlige institusjoner, regimer og verdier.

Han sier det derfor er viktig at man på vestlig side slår ring om Folkeretten og prinsippene som ligger til grunn for dagens verdensorden.

– Mer autokratisk

Den russiske utenriksministeren mener rammene i verdenspolitikken ikke bør bestemme av det han kaller «egoistiske interesser». Det er med dette implisitt at han synes dagens system altså bestemmes av slike interesser.

Men alt er ikke nødvendigvis slik Lavrov vil at det skal fremstå, forklarer Åtland ved FFI:

– Lavrov bruker selv merkelappen «demokratisk» for å beskrive sin visjon for en ny verdensorden. I virkeligheten vil en verdensorden dominert av Kina og Russland være langt mindre demokratisk, og langt mer autokratisk, enn dagens, sier han.

– Det vil være en verdensorden der makt går foran rett, og der stormakter tar seg til rette på nabolands bekostning. En slik verdensorden er det svært få på vestlig side som ønsker seg.

Flørter med gamle venner

Sjefsforsker Åtland forklarer at Russland det siste året har drevet et aktivt diplomati for å bryte ut av den politiske og økonomiske isolasjonen de havnet i etter invasjonen av Ukraina 24. februar i fjor.

– De har gjort fremstøt i Asia, Afrika og Latin-Amerika, og prøvd å revitalisere gamle vennskap der forholdene ligger til rette for dette, sier han.

Men resultatene fra disse diplomatiske fremstøtene har ifølge forskeren vært «mildt sagt blandede».

– På noen områder har de likevel gitt resultater. Det er for eksempel verdt å merke seg at Sør-Afrika i disse dager står som vertskap for en stor marineøvelse der både russiske og kinesiske sjøstyrker deltar.

Langet ut

Nyhetsbyrået Reuters sier Russland vil utføre en gjennomgang av, og revidere, alle forpliktelser overfor internasjonale organisasjoner.

I tillegg skal Lavrov onsdag ha langet ut mot vestlige politikere og hevdet at de lyver med tanke på initiativtakerne til eksplosjonene på Nord Stream-gassrørledningene i fjor.

Utenriksministeren taler onsdag til det russiske parlamentets underhus, og må svare på Statsdumaens spørsmål.