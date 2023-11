Oljeutslipp har nådd naturreservat – frykter fugler vil dø

Rundt 26.000 liter soyaolje rant ut i Glomma natt til tirsdag. Lekkasjen truer et fuglereservat i nærheten.

Bedriften Denofa hadde natt til tirsdag hatt et utslipp av soyaolje fra sitt anlegg ved industriområdet Øra i Fredrikstad. Lekkasjen ble først oppdaget etter tre timer, og innen den tid hadde store mengder olje rent ut i elven Glomma. Politiets siste estimat er 26.000 liter olje.

Da lekkasjen først ble meldt inn til nødetatene, ble den stanset etter kort tid.

– Lekkasjen er stanset og lensing er lagt ut. Pumping pågår og vi opplever god effekt med disse tiltakene, sa operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt til TV 2 kort tid etter 06.30.



SUGER OLJE: Det er lagt ut lenser langs vannet for å forhindre at oljen skal spre seg videre. I tillegg er det plassert flere sugebiler i området som skal pumpe opp oljen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Det ble først antatt at mellom 40.000 og 50.000 liter hadde rent ut, men dette ble nedjustert i løpet av natten.

– Det vil bli lagt ut ytterligere pumper for å hindre videre spredning i morgentimene, forteller Krag.



Har nådd naturreservat

Krag forklarer at oljen per klokken 03.30 hadde spredt seg rundt 1,5 kilometer fra der sølet startet. Oljen beveger seg sørover med en fart på mellom ett og to knop.

Lensene som er lagt ut skal stanse spredning av oljen. Sugebiler er på plass, og behov for ytterligere tiltak vurderes løpende.

Tirsdag formiddag har oljesølet nådd Øra naturreservat i Fredrikstad. Øra er viktig for flere trekkfugler, og er blant annet Norges eneste hekkeområde for skjeggmeis, og er i tillegg hjem for arter som stokkand, myrsnipe og storskarv.

Ornitolog Bjørn Frostad er blant dem som har dratt ut til naturreservatet for å observere omfanget av skadene.

– Det er en del olje som har kommet inn i den innerste delen av reservatet, hvor det ligger en tynn film langs strandlinjen. Her har det samlet seg opp og jeg har allerede sett fire-fem fugl tilsølt med olje. Det vil bli flere etter hvert, sier Frostad til TV 2.

Brannvesenet har lagt ut flere lenser for å begrense at oljen sprer seg ytterligere, men dette er ikke nok til å unngå at en rekke fugler blir tilsølt.

– Måkene har fått med seg at det er næringsstoffer i oljen, så de går og spiser av dette. Det går greit så lenge de står og spiser, men med en gang de legger seg i vannet vil de bli tilsølt, forteller ornitologen.

Krevende redningsoppdrag

Når fuglene blir dekket av matolje, vil de miste evnen til å fly. Dette medfører igjen at de blir svært kalde, og miste bevisstheten før de til slutt dør. Frostad forteller at den eneste måten å redde dem på er å fange fuglene, for så å rense fjærdrakten. Men dette er langt fra en enkel operasjon.

– De greier ikke å få ut dette ut av fjærkledningen på egenhånd. Men så lenge de er ved bevissthet, vil de forsøke å unngå mennesker. Det lille mulighetsvinduet er når fuglene blir kalde og går på land og mister bevisstheten. Hvis vi da greier å snike oss innpå har vi en kort periode fra de mister bevisstheten frem til de dør, forklarer Frostad.

Han anslår at sjansene for å få tak i fuglene er små, også mye på grunn av terrenget. Dette medfører ifølge ornitologen at fugler vil dø.

– Når de først er tilsølt og samtidig nedkjølt, så er det snakk om få minutter før de fryser i hjel, erkjenner ornitologen.

– Det er veldig vanskelig å anslå noe antall. Nå har jeg bare vært i den innerste delen av reservatet, så jeg vet ikke hvor mye av sølet som har drevet forbi. Vi har vært heldig med vindforholdene, som har holdt oljen tilbake og hindret den fra å spre seg i hele bukta, sier Frostad.

Ornitologen påpeker videre at oljelekkasjen kom på et gunstig tidspunkt, da dette er den årstiden hvor færrest fugler oppholder seg i naturreservatet.

– Men det går like hardt utover de individene som er det, avslutter Frostad.

Markøren viser industriområdet hvor lekkasjen startet, mens sirkelen viser hvor naturreservatet befinner seg.



Etterforsker saken

Oljen har først rent ut i Østerelva i Fredrikstad, som er ett av Glommas to utløp i Fredrikstad.

Brannvesenet er også på plass ved Kråkerøy - som ligger til venstre for industriområdet - for å finne ut hvorvidt oljen trekkes ditover.

STARTET HER: Det er ved dette industriområdet, Øra, at lekkasjen av soyaolje startet natt til tirsdag. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det er også sendt opp drone for å kartlegge hvordan oljen strekker seg, sier Krag til TV 2.



Brannvesenet leder oppdraget med tanke på skadebegrensning. Politiet etterforsker saken og utelukker ikke at det kan ha skjedd noe kriminelt i saken.

– Vi kan ikke kommentere våre funn så langt, men det vil bli tatt avhør og gjort tekniske undersøkelser på stedet, avslutter Krag.

Bedriften kommenterer

Det var ved bedriften Denofa sitt anlegg at det natt til tirsdag begynte å lekke soyaolje. I en uttalelse til pressen tirsdag morgen opplyser de at utslippet ble oppdaget rett etter midnatt og at det ble stanset etter ti minutter.

FUGLERESERVAT: Soyaolje kan være skadelig for fugler hvis den setter seg i fjærdrakten. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

«Soyaolje er en biologisk nedbrytbar, vegetabilsk matolje. Selv om matolje ikke er direkte farlig for miljøet, kan det være skadelig for fugler hvis den setter seg i fjærdrakten. Derfor ble beskyttelse av fuglereservatet prioritert», skriver Denofa i en uttalelse til TV 2.



Videre opplyser de at det er for tidlig å si noe om årsaken til utslippet, og at fokuset nå er spredningsbegrensning og opprydning.



Nødetater meldte om hendelsen klokken 01.01 natt til tirsdag.