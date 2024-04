Økokrim henlegger sak mot Anette Trettebergstuen

I februar ble det kjent at Økokrim skulle etterforske tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), i forbindelse med habilitetssakene som førte til at hun gikk av som statsråd.



Forholdet Økokrim skulle se på var om det var gjort straffbare tjenestefeil. Nå har de besluttet å henlegge saken som intet straffbart forhold.

– Det var et åpenbart forventet utfall. Dette er politikk og ikke strafferett, og man skal ikke sende politiet etter alle mindre feil som begås i samfunnet, sier Trettebergstuens advokat, John Christian Elden til TV 2.

Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister den 23. juni i fjor etter å ha brutt habilitetsreglene ved å gi viktige verv til venner.

– Jeg har gjort flere alvorlige feil i håndteringen av min egen habilitet. Jeg har ikke vært bevisst hvordan inhabilitet skal håndteres, sa hun på pressekonferansen.

– Høy terskel

Økokrim tok inn saken til etterforskning 24. oktober i fjor, etter å ha fått saken oversendt fra Riksadvokaten, opplyser de i en pressemelding.

Videre besluttet de å starte etterforskning. Økokrim mener det var rimelig grunn til å undersøke om habilitetsbruddene kunne anses som en grov tjenestefeil etter straffeloven.

Nå er altså saken henlagt.

– Retts- og påtalepraksis tilsier at terskelen for å kunne straffes for tjenestefeil i form av om rene habilitetsbrudd er høy. Vi har på grunnlag av dette og sakens omstendigheter konkludert med at Trettebergstuen ikke har begått straffbare forhold, sier påtaleansvarlig og ass. Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli.

ADVOKAT: Trettebergstuens advokat, John Christian Elden, har hele tiden vært tydelig på at han mener saken bør henlegges. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Flere henleggelser

Trettebergstuen måtte gå av etter å ha utnevnt Bård Nylund og Renate Larsen til styrer tilknyttet Kulturdepartementets portefølje.

Dette var i strid med reglene om habilitet for regjeringsmedlemmer. Bård Nylund er en nær venn av Trettebergstuen og er blant annet fadderen til barnet hennes.

Selv om hun ikke har definert seg som en nær personlig venn med Renate Larsen, var de med i en vennegjeng som møtes flere ganger i året og har jevnlig kontakt.

Også den avgåtte Sp-statsråden Ola Borten Moe ble etterforsket av Økokrim etter sin avgang. Den saken handlet om mistanke om innsideinformasjon.

I forrige uke ble også denne saken henlagt av Økokrim.