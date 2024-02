– Økokrim har ikke foretatt seg noe helst

Økokrim sendte i forrige uke ut en pressemelding om at de har etterforsket Anette Trettebergstuen siden i fjor høst. Det får den tidligere kulturministerens forsvarer, John Christian Elden, til å reagere kraftig.

– Faktum er at Økokrim ikke har foretatt ett eneste etterforskningsskritt i saken utover å sende ut en pressemelding, sier Elden i en pressemelding onsdag.

Forsvareren hevder at Økokrim verken har foretatt avhør, bevissikringer, vurderinger eller andre etterforskningsskritt i saken.



– Gjeninnfører gapestokken



Elden sier Riksadvokaten ba Økokrim om å åpne etterforskning i september, før Økokrim skrev et notat om at det ble åpnet etterforskning i oktober.Timer før Økokrim kunngjorde etterforskningen via en pressemelding tidligere denne måneden, skal en etterforsker ha kontaktet Trettebergstuen via telefon.

Ifølge Elden er dette alt Økokrim har foretatt seg i saken.

– Dette er rett og slett tragikomisk. Det fremstår svært uklart på hvilket grunnlag Økokrim-sjefen valgte å åpne etterforskning, men når han først velger å gjøre det så må de jo faktisk etterforske. Det eneste Økokrim gjør nå er å gjeninnføre gapestokken i Norge ved å sende ut pressemeldinger som etterlater et helt annen inntrykk enn hva som er de faktiske forholdene, sier advokat John Christian Elden.

BREDSIDE: Advokat John Christian Elden sparer ikke på kruttet i sin omtale av Økokrim. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Svarer på kritikken

Økokrim er forelagt kritikken fra Elden, og assisterende sjef, Inge Svae-Grotli, sier til TV 2 at de har forståelse for at det kan oppleves som en belastning å være under etterforskning.

– Normalt blir ikke en person med mistenktstatus underrettet om at en etterforskning er iverksatt, av hensyn til etterforskningen. Når vi får henvendelser fra media, gjør vi konkrete vurderinger om vi kan bekrefte etterforskning eller ikke, sier Grotli.

Økokrim-lederen er tydelig på Trettebergstuen ble informert om saken før den ble kjent i media, fordi de ønsket å forberede henne på at saken ville bli offentlig kjent.

– Saken ble tatt inn til etterforskning i høst. Som i alle andre etterforskninger vil vi søke å innhente informasjon som kan belyse om straffbare forhold er begått. Etterforskningen pågår fortsatt og Trettebergstuen har status som mistenkt. Vi har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Grotli videre.

Ønsker å bli avhørt

Elden og Trettebergstuen forventer nå en snarlig avklaring i saken. Trettebergstuen sier hun er innstilt på å samarbeide fullt og helt med etterforskningen, og ønsker å bli avhørt så snart Økokrim har anledning.

– Det å bli etterforsket av Økokrim er selvfølgelig en stor tilleggsbelastning for min klient som allerede har vært igjennom en svært vanskelig tid. Jeg forutsetter at Økokrim prioriterer denne saken, sier advokat Elden.

TV 2 har kontaktet Anette Trettebergstuen, som ikke har noe å tilføye utover Eldens pressemelding.