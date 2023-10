Økokrim har aksjonert mot svindlere i Romania

AKSJON: Rumenske politifolk og mannskap fra Økokrim slo til mot rumenske svindlere tirsdag. Nordmenn skal være rundlurt for flere millioner. Foto: Politiet

Rundlurte nordmenn for millioner.

I en koordinert aksjon slo 40 rumenske politifolk tirsdag til mot organiserte svindlere som har lurt nordmenn for millioner.

Mannskap fra økokrim var på plass under aksjonen, skriver Økokrim i en pressemelding onsdag morgen.

Tre rumenske menn ble pågrepet for grovt bedrageri og ID-tyveri. Etterforskningen har pågått siden januar.

BEVIS: Politiet i Romania har beslaglagt blant annet store mengder konstanter fra svindlerne. Foto: Politiet

– Økokrim vil be om utlevering av to av de siktede til Norge for straffeforfølgning, skriver Økokrim i en pressemelding.

Stjal bankinformasjon

Ifølge Økokrim har rumenerne drevet med bedragerier mot minst 400 nordmenn, og tapet er på sannsynligvis mange millioner kroner.

Svindelen gikk ut på å lure ofrene til å tro at de mottok en SMS fra Statens Vegvesen om registrering av salgmelding på kjøretøy.

ARRESTERT: Økokrim har bedt om at to av de pågrepne utleveres til Norge. Foto: Politiet

Ofrene ble ledet til å trykke på en lenke til en falsk nettside. Hensikten var å stjele Bank-ID-informasjon ga gjerningspersonene tilgang til fornærmedes bankkonto.

Økokrim skriver at det er sendt ut mer enn 10.000 falske SMSer til personer som nylig hadde fått godkjent salgsmeldinger fra Vegvesenet.

– Samfunnsproblem

Økokrim oppfordrer alle som har vært utsatt for bedragerier, der de har fulgt en lenke fra Statens Vegvesen, om å anmelde til sitt lokale politi.

De skriver at økningen i bedragerier er så stor at det har blitt et samfunnsproblem.

– Digitale bedragerier på tvers av landegrensene, er vanskelig og ressurskrevende å etterforske, men denne saken viser at det er mulig å finne gjerningspersonene, selv om de ikke oppholder seg i Norge. Politiet blir bedre og bedre på etterforskning av nettbedragerier og kriminalitet over landegrensene. Gjerningspersonene skal vite at de ikke er trygge, uansett hvor de befinner seg, sier statsadvokat Anne Glede Allum i pressemeldingen.