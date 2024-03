Nytt vulkanutbrudd på Island

Lørdag kveld startet et nytt vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya, etter kortvarig seismisk aktivitet, melder islandske Ruv.



Utbruddet startet mellom Hagafell og Stora Skogfell, som ligger nord for Grindavik. Byen har de siste månedene måttet evakuere flere ganger på grunn av truende lavastrømmer.

Utbruddet begynte klokken 20.23, skriver kanalen – kun et minutt etter at det meteorologiske instituttet på Island sendte ut pressemelding om at den seismiske aktiviteten økte sjansen for vulkanutbrudd.

Se video direkte fra utbruddet øverst i saken!

Ifølge Morgunbladid er evakuering av Grindavik i gang. Innbyggerne har mottatt tekstmeldinger som der dem forlate området.

Sist utbrudd var den 8. februar, i samme område som det pågående utbruddet.



Sender helikoptre

Det er fortsatt for tidlig å si om det er et stort utbrudd eller ikke, sier Einar Hjörleifsson fra Islands meteorologiske institutt til Visir.



Hjördis Gudmundsdottir fra Islands beredskapsmyndigheter sier ifølge samme avis at de vil vite mer så snart kystvaktens helikoptre kommer fram til utbruddet.

– Det er veldig viktig for oss å få informasjon om hvilken vei lavaen flyter, og hvor det er mest sannsynlig at den ender, sier hun.

