Nytt vulkanutbrudd på Island: – Fikk ikke noe forvarsel

Lørdag kveld startet et nytt vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya, etter kortvarig seismisk aktivitet.



Utbruddet startet mellom Hagafell og Stora Skogfell, som ligger nord for Grindavik. Byen har de siste månedene måttet evakuere flere ganger på grunn av truende lavastrømmer.

Kom brått

Utbruddet begynte klokken 20.23 – kun et minutt etter at det meteorologiske instituttet på Island sendte ut pressemelding om at den seismiske aktiviteten økte sjansen for vulkanutbrudd, ifølge Ruv.

Geolog Børge Johannes Wigum bor i Reykjavik og ser den rosa himmelen fra vinduet.

LAVA: Det fosser lava opp fra en sprekk i grunnen nord for Grindavik - ikke langt unna tidligere utbrudd de siste månedene. Foto: Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

Han sier at utbruddet var ventet å komme i disse dager - fordi at magmareservoaret under Den blå lagune har nådd en kritisk mengde - men at man tidligere har hatt rundt en halvtimes varsel før lavastrømmene kom.

– Det som var spesielt i kveld, var at man fikk ikke noe forvarsel, sier han.

Se video direkte fra utbruddet øverst i saken!

Evakuert

Siden desember er man nå oppe i fire vulkanutbrudd som har startet i nærheten av Grindavik. I januar rant det lava inn i et boligfelt og ødela tre hus.



Sist utbrudd var den 8. februar.

Ifølge geologen er utbruddet i samme område som utbruddene i desember og februar - nordøst for Grindavik.



– Det er foreløpig ikke noe som tyder på at lavaen skal nå Grindavik, sier han.

MANGE SKUELYSTNE: Folk har samlet seg utendørs i Reykjavik for å ta bilder av himmelen som lyser på grunn av vulkanutbruddet. Foto: HALLDOR KOLBEINS/AFP/NTB

Ifølge Wigum har de rundt ti personene som har vært i Grindavik de siste dagene blitt evakuert uten dramatikk, mens rundt 700 personer er evakuert fra Den blå lagune, som hadde både badegjester og hotellgjester da utbruddet begynte.

– Det er veldig mye biltrafikk på veiene ut mot Keflavik, som er noen kilometer unna. Mange er skuelystne, sier han.

Sender helikoptre

Det er fortsatt for tidlig å si om det er et stort utbrudd eller ikke, sier Einar Hjörleifsson fra Islands meteorologiske institutt til Visir.



Hjördis Gudmundsdottir fra Islands beredskapsmyndigheter sier ifølge samme avis at de vil vite mer så snart kystvaktens helikoptre kommer fram til utbruddet.

– Det er veldig viktig for oss å få informasjon om hvilken vei lavaen flyter, og hvor det er mest sannsynlig at den ender, sier hun.