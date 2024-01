Nytt vulkanutbrudd i gang på Island

Innbyggerne i Grindavik på Island må nok en gang evakuere. Myndighetene frykter at et nytt vulkanutbrudd er i emning. Dette bildet er tatt 21. desember. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB Foto: Marco Di Marco / AP / NTB

Saken oppdateres

SISTE: Et vulkanutbrudd har startet, melder Islands meteorologiske institutt. De foreløpige rapportene tyder på at utbruddet har skjedd nær Sundhnúk, et stykke unna byen.

Se starten av utbruddet her, fra kringkasteren Ruvs webkamera:

Byrjunin á eldgosinu á vefmyndavél RÚV á Húsafelli pic.twitter.com/zPDNRB51eT — Birkir (@birkirh) January 14, 2024

– Det er vanskelig å si hvor stort utbruddet vil bli, sier Benedikt Ófeigsson ved det islandske meteorologiske institutt til Ruv.

Han sier vulkansprekken er «mye nærmere» enn ved forrige vulkanutbrudd, 18. desember.

Ruv skriver at det vil gå minst en time til det kommer informasjon fra Kystvaktens helikopter om nøyaktig hvor utbruddet er, og hvor stort det er.

Hasteevakuering

Innbyggerne i småbyen Grindavik på Island måtte lørdag kveld evakueres igjen på grunn av faren for nytt vulkanutbrudd. Denne gangen har man fryktet langt større konsekvenser enn sist.

Tidlig søndag morgen sier Islands meteorologiske institutt at magma trolig har strømmet til under bakken under byen, skriver kringkasteren Ruv.

HEFTIG UTBRUDD: Ved forrige utbrudd måtte også innbyggerne evakuere, men lavaen nådde aldri byen. Det antas at mengden magma nå er i samme målestokk som ved forrige utbrudd. Foto: Marco Di Marco

Det forrige vulkanutbruddet, 18. desember, nådde aldri frem til Grindavik. Denne gangen fryktet man altså at et utbrudd kunna skje innenfor bygrensene.

– Alvorlig situasjon

Myndighetene ga lørdag kveld alle de om lag 4000 innbyggerne beskjed om at de måtte forlate byen innen mandag. Søndag morgen bes alle, inkludert redningsmannskaper, om å komme seg ut umiddelbart.

– Dette er en alvorlig situasjon. Det er et stort behov for å handle raskt og evakuere Grindavík umiddelbart, sier Kristín Jónsdóttir, fra det islandske meteorologiske instituttet til Ruv.

STOR AKTIVITET: Kartet viser seismisk aktivitet rundt Grindavik i natt mellom klokken 02.30 og 06.30. Foto: Islands meteorologiske institutt

Det er registrert stor seismisk aktivitet under byen. Nye målinger vil trolig få avklart om det stemmer at magma har nådd bygrensene, skriver Ruv.

Sist gang var det rundt 11 millioner kubikkmeter magma som hadde samlet seg, skriver Morgunblaðið. Jónsdóttir antar at mengden magma nå er i samme målestokk.

Fristen til å evakuere byen ble opprinnelig satt til mandag kveld. Søndag morgen anså man et utbrudd som sannsynlig i eller nær byen.

Alle innbyggere skal være ute

Sivilforsvaret sier søndag morgen at det antas at alle innbyggere har kommet seg ut.



10. november ble alle innbyggerne i den lille byen på Reykjaneshalvøya vest på Island evakuert etter en rekke jordskjelv som etterlot store sprekker og åpninger i jordskorpen. En mann falt onsdag ned i en av sprekkene.

Jordskjelvene var et varsel om et forestående vulkanutbrudd, og det inntraff 18. desember. Lavaen fra vulkanutbruddet, rundt tre kilometer nord for byen, nådde imidlertid ikke fram til Grindavik.