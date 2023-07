Nytt stort funn av kokain på Bama-lager

Politiet er usikre på om det var ment for det norske markedet. Nå går de ut med en beskjed til kriminelle bakmenn.

Politiet og Tolletaten ble onsdag varslet om et større funn av narkotika på et av lagrene til Bama. Det var en av de ansatte som oppdaget det og meldte fra, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Politiet vet ikke hvem som var ment som mottaker av stoffet.

– Partiet ble oppdaget i en container som tidligere har kommet med skip til Oslo havn. Containeren ble lastet i Sør-Amerika, sier Knut Lutro til TV 2.

Han er fungerende enhetsleder ved seksjon for skjult etterforskning i Oslo politidistrikt.

– Kriminelle aktører vil lete

Lutro kan ikke si når skipet ankom Oslo, eller hvorvidt skipet kom direkte til Oslo havn fra Sør-Amerika, eller om det var innom en annen Europeisk havn før det ankom Oslo.

ETTERFORSKES: Knut Lutro sier denne etterforskningen har høy prioritet Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Funnet er trolig på rundt 600 kilo kokain. Ifølge politiet har det en gateverdi på flere hundre millioner kroner.

I pressemeldingen skriver politiet at funnet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, siden det er snakk om så store verdier.

– Vi må forutsette at bakmenn og kriminelle aktører vil lete eller forsøke å få kontroll på stoffet. Politiet går derfor ut offentlig så tidlig i etterforskningen med budskap til aktører som har knyting til dette stoffet, nasjonalt eller internasjonalt om at partiet er beslaglagt av politiet, står det i pressemeldingen.

Se video: Tolletatens egne bilder fra et tidligere beslag

– Trend

I mars ble 800 kilo funnet i en forsendelse med bananer, også det på Bamas lager i Oslo. Funnet som ble gjort onsdag, ble også gjort i en container med bananer.

Bama har ingen kommentar til den etterforskningen utover å bekrefte at en av deres ansatte i Oslo fant stoffet og meldte fra til politiet, sier de til VG.

– Det er foreløpig ingen pågrepne eller mistenkte i denne saken. Grov narkotikakriminalitet har selvfølgelig høy prioritet hos oss, så vi vil etterforske denne bredt, sier Lutro.



Han sier også at de har kontaktet politiet i andre europeiske land i forbindelse med beslaget.

BESLAG: I mars ble det gjort beslag av 800 kilo kokain. Arkivbilde: Oslo Politidistrikt / NTB

I april ble det funnet mellom 800 og 900 kilo på et Bama-anlegg i Oslo.

Funnene i mars og april er nå analysert og oppveid til totalt 1,6 tonn, bekrefter Lutro til NTB.

I april ble det også funnet over 100 kilo kokain på et lastefartøy fra Sør-Amerika i Husnes i Vestland fylke.

Se video: Politiet har en beskjed til bakmenn

Som ved beslagene i vår, er politiets teori at kokainen ikke er ment for det norske markedet, men at Norge er transittland. Imidlertid utelukkes ingenting.

Politiet sier beslaget kan ha sammenheng med andre store beslag i Norge eller Europa de siste månedene.



– Slike forsendelser har vært en økende trend de siste årene, spesielt i europeiske land med kystlinje. Det kan avdekkes flere titalls tonn med kokain. Dagens beslag kan ha sammenheng med de to andre beslagene på Bama eller andre store beslag i Europa, sier enhetsleder Knut Lutro til NTB onsdag.