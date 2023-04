Nytt rekordfunn av kokain hos Bama

Søndag gjorde en Bama-ansatt funn av nær et tonn kokain i bananlast fra utlandet. Det er det andre gigantbeslaget på kort tid i Oslo.

VARELAGER: Det er gjort et nytt rekordbeslag hos Bama i Oslo. TV 2 vet ikke om det er snakk om dette konkrete anlegget. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Det som anslås å være 800-900 kilo kokain er funnet hos fruktgrossisten Bama i Oslo, melder politiet i en pressemelding.

For drøyt to uker ble det funnet rundt 800 kilo kokain hos Bama, noe som var det største beslaget i norgeshistorien.

Dette funnet er trolig større, ifølge politiet.

– Kokainbeslaget er også denne gang en del av en legal last med bananer, som har vært innom en europeisk transitthavn på vei fra Sør-Amerika, skriver politiet i en pressemelding.

SMUGLING: Bildet viser én av banankassene som inneholdt kokain da det sist ble gjort rekordfunn hos Bama. Foto: Politiet

– Politiet samarbeider tett med Tolletaten og internasjonale samarbeidspartnere i etterforskningen av flere store beslag i den siste tiden.

Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, opplyser til TV 2 at det søndag kveld ikke er gjort noen pågripelser i saken.

– Vi har heller ingen mistenkte per nå.

Metlid sier videre at de ser flere likhetstrekk med funnet som ble gjort for drøye to uker siden.

Det er imidlertid for tidlig å fastslå konkret.

Funnet av Bama-ansatt

Kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama bekrefter overfor TV 2 at funnet ble gjort av en Bama-ansatt.

– Da kontaktet vi umiddelbart politiet. Utover dette har jeg ikke noe mer informasjon eller kommentarer til den pågående etterforskningen. skriver Gulbrandsen i en melding til TV 2.

En av politiets hovedteorier var etter det forrige beslaget at kassene kunne være helt eller delvis feilsendt.

Politiet jobber ut i fra samme teori denne gangen, sier Metlid.

– Det er ingen tvil om at dette er alvorlig og organisert kriminalitet. Det er større aktører som står bak dette. Men om det var ment for det norske markedet, det kan vi ikke si for sikkert.

Etterforsker koblinger

Politiet etterforsker imidlertid bredt.

– Vi etterforsker om det kan være koblinger til kriminelle nettverk på Østlandet.

Overfor NRK bekreftet politiet at det også ble funnet en sporingsbrikke av typen Airtag i en av kassene.

INGEN PÅGREPET: Grete Lien Metlid, opplyser til TV 2 at det søndag kveld ikke er gjort noen pågripelser i saken. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Metlid ønsker ikke kommentere om de har gjort et lignende funn denne gangen.

Oslo-politiet vil nå sette i gang et større arbeid.

– Det er kun gjort innledende etterforskning så langt, så her er det mye som skal gjøres. Både teknisk med selve beslaget, men vi skal også gjøre en rekke andre undersøkelser.