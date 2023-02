Nytt kraftig jordskjelv i Tyrkia: Tre personer skal være døde

Minst tre personer skal være døde og over 200 mennesker skal være skadet i et nytt jordskjelv i Tyrkia.

Tyrkia er rystet av nok et kraftig jordskjelv. Det skjer to uker etter at dødsskjelvene som rammet Tyrkia og Syria, minst tok livet av 45.000 mennesker.

Ifølge Tyrkias innenriksminister, Suleyman Soylu, er det hittil funnet tre omkomne og registrert over 200 skadde etter mandagens etterskjelv.

Bygninger skal ha kollapset og flere skal være fanget under ruinene etter jordskjelvet med styrke på 6,4.



Skjelvets episenter skal være i byen Antakya, i den sørlige provinsen Hatay, ved grensen til Syria.

Ifølge ordføreren i Hatay-provinsen, Lütfü Savaş, har flere bygninger kollapset – han sier også at det er kommet meldinger om at flere personer sitter fast under ruinene.

Tyrkias visepresident Fuat Oktay sier at minst åtte personer er skadet i skjelvet, skriver Reuters.

Og CNN Türk melder at det også er ødelagte bygninger i byene Defne og Samandag, som ligger i samme provins.

– Ikke gå inn i ødelagte konstruksjoner i området. Ikke opphold dere rundt farlige bygninger, skriver den tyrkiske nødetaten AFAD på Twitter.

SKADER: En eldre kvinne får helsehjelp etter jordskjelvet i Antakya mandag. Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Skal være skadete i Syria

Tyrkiske myndigheter jobber med å sjekke tilstanden til flere mennesker og bygninger i Antakya.

Kort tid etter at skjelvet inntraff, meldte øyenvitner at flere bygninger hadde skader her.

Også i provinsene Idlib og Aleppo i Syria meldes det at bygninger har rast sammen og at flere mennesker er skadet, skriver NTB.

Det var like etter klokken 18 at jordskjelvet rammet regionen. Ifølge jordskjelvsenteret European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) 6,4, mens det amerikanske jordskjelvsenteret USGS skriver at det hadde en styrke på 6,3,

Da Tyrkia og Syria ble rystet av de dødbringende skjelvene for to uker siden, var Antakya og Hatay-provinsene blant de hardest rammede områdene.

Bilder og videoer viste apokalyptiske scener fra byen med i underkant av 400.000 innbyggere – hele nabolag med boligblokker var lagt i grus.

Her var skjelvets episenter mandag:

Foto: Skjermdump USGS

Dybden til jordskjelvet ble målt til 10 kilometer, ifølge EMSC.

Antakya er hovedstaden i Hatay-provinsen. Store deler av byen ligger i ruiner fra de kraftige skjelvene for to uker siden, og i helgen opplyste lokale myndigheter at minst 80 prosent av bygningene i byen enten er ødelagte eller har så store skader at de må rives.

– Trodde jorden ville splitte seg

Nyhetsbyrået Reuters skriver at to av deres reportere sier at skjelvet var sterkt og varte lenge, og at bygninger ble skadet av det, noe som igjen førte luften ble støvete.

Skjelvet kunne også kjennes i Egypt, Syria og Libanon.

REDDES: Medlemmer av tyrkiske spesialstyrker bærer en skadet mann i Antakya etter jordskjelvet som rammet Hatay-provinsen. Foto: REUTERS/Berkcan Zengin NO RESALES. NO ARCHIVES.

– Jeg trodde jorden skulle splitte seg under føttene mine, sier Muna Al Omar til Reuters og gråter mens hun holder sin syv år gamle sønn i armene.

Al Omar var i et telt i en park sentralt i Antakya da jordskjelvet inntraff.

– Vil det komme et nytt ettersjokk? spør hun.

– Vettskremt

Norske Gerd Emma Bjerke (73) sier til TV 2 at hun måtte holde seg fast da skjelv rammet.

– Jeg sitter her i åttende etasje, og plutselig merket vi det. Hele stolen rista skikkelig så jeg måtte holde meg fast, sier Bjerke til TV 2 mandag kveld.

Bjerke er i Mahmutlar, en turistby i Tyrkia.

Etter de forrige skjelvene, det sterkeste på 7,8, er over 45.000 mennesker bekreftet døde. Bjerke sier at hun er livredd for å oppleve skjelv igjen.

– Jeg ble reddere denne gang, for nå vet man konsekvensen av et skjelv. Vi blir vettskremt når det begynner å riste sånn, spesielt når man vet at boligblokkene er så dårlig bygd, sier hun.