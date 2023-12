Nytt forslag: Vil øke pensjonsalderen

Er du født etter 1964? Da vil regjeringen at du skal jobbe lengre.

Regjeringen foreslår at aldersgrensene i pensjonssystemet økes gradvis fra og med 1964-kullet.



I tillegg til en gradvis økning i aldersgrense, foreslår regjeringen «bedre alderspensjon til uføre og bedre regulering av minstesatsene».

Det sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag morgen.

– Trygghet



– Folk skal ha trygghet for pensjonene sine, både nå og i framtida. Grepene vi foreslår er nødvendig for å sikre et mer rettferdig pensjonssystem, sier Brenna i en pressemelding.

Forslagene er i tråd med konklusjonene Pensjonsutvalget, som sier at aldersgrensene bør økes i takt med økningen i levealderen slik at yrkesaktive som utsetter avgangen i takt med den økte aldersgrensen, får fullt kompensert for virkningen av levealdersjustering.

Normert pensjonsalder er 67 år for personer født i 1963 og skal økes gradvis for yngre årskull med to tredeler av økningen i forventet levealder.

SER RØDT: Mímir Kristjánsson (Rødt) er lite fornøyd med forslagene som ble lagt frem fredag. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det betyr at alderen hver og en av oss kan gå av med pensjon, vil endre seg med tiden.



– Hvis ikke vi gjør dette, vil dagens yrkesaktive kunne ta ut alderspensjon for tidlig og få en urimelig lav pensjon. På sikt vil ikke dette være bærekraftig. Derfor er regjeringen med i den brede enigheten om at vi må stå litt lenger i jobb etter hvert som vi lever lenger, sier Brenna.



Endringene i pensjonssystemet får stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, til å reagere.

– Økt pensjonsalder er et usosialt og dårlig forslag som vil gå aller hardest ut over de som har tøffe jobber. Det er ikke alle som tilbringer yrkeslivet sitt på Stortinget. Men også frisører, helsefagarbeidere og tømrere må ha en pensjon å leve av når kroppen sier stopp, sier Kristjánsson i en kommentar.

Utvalg for «sliterne»

Da Pensjonsutvalget la frem sine forslag til endring for ett og et halvt år siden, manglet det en egen ordning for «sliterne». Utvalget mente det ville være vanskelig å avgrense gruppen.

– Det er en nøtt ingen har klart å knekke fram til nå, sier Brenna.



I pressemeldingen om pensjonsforslaget heter det følgende om «sliterne»:

«Regjeringen vil derfor nedsette et eget utvalg som skal vurdere problemstillingen og komme med forslag til ulike løsninger for sliterne, inkludert en ordning i folketrygden».

At det fortsatt ikke er en ordning på plass, synes Kristjánsson lite om.

– Det er ett og et halvt år siden pensjonsutvalget la frem sin rapport der sliterne glimret med sitt fravær. Nå velger Brenne å sette ned et utvalg som skal se på dette, selv om blant andre Rødt og LO krevde at dette måtte ses på med en gang. Dette fremstår som en bevisst uthalingstaktikk, og gjør det vanskelig for Stortinget å bli enige om sliterordninger i sammenheng med de andre endringene regjeringen foreslår.