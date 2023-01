Nytt fall i boligprisene

Prisene på boliger gikk ned også i fjorårets siste måned, men ikke korrigert for sesongvariasjoner.

Saken oppdateres.

Desember er vanligvis en kjølig måned i Norge. Det gjelder også for boligprisene.

For fjerde måned faller nemlig boligprisene, og fasit for desember er en nedgang på 0,9 prosent.

– Det kraftige fallet i boligprisene vi har sett siden gjennom høsten, avtok i desember, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Dermed har alle boligmånedene på denne siden av 2021-sommeren hatt negativt fortegn. Det har skjedd i takt med at sentralbanken, Norges Bank, har fortsatt sine rentehevinger.

Men korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene imidlertid opp 0,2 prosent i årets siste måned.

Det samme gjorde tiden det tok å selge en bolig, fra 34 dager i november til 47 dager i desember.

Den endelig prisutviklingen for boligmarkedet i 2021 endte på 1,5 prosent. Året startet brennhett, med kraftig oppgang, men etter pristoppen i sommer, startet prisene å falle.

Lauridsen kategoriserer det som en «svak oppgang i boligprisene», og sier at med en inflasjon på mellom 5 og 6 prosent innebærer oppgangen for 2021 egentlig et «fall i realboligprisene».

– Det har vært store svingninger i boligprisene i 2022. Først med historiens sterkeste oppgang i første kvartal utløst av den nye avhendingsloven. Siden med det kraftige fallet i boligprisene fra og med september i kjølvannet av Norges Banks renteøkninger, forsetter Lauridsen.

Steg flere steder

Ålesund og omegn og Bodø, inkludert Fauske hadde den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen i desember med 1,6 prosent stigning.

Mens den svakeste, korrigert for sesongvariasjoner, var å finne i Asker og Bærum og Romerike, der prisene falt 1,9 prosent.

Mens om vi ser på året som helhet, er det Sørlandets hovedstad, Kristiansand, som hadde sterkest prisutvikling med en stigning på 5 prosent for 2022, etterfulgt av Ålesund og omegn med 4,4 prosent og Tønsberg, inkludert Færder med 3,8 prosent.