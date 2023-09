Nye DNA-treff på teipbiter fra attentatforsøk

ATTENTATFORSØK: Under denne bilen ble det festet dynamitt med teip. Nye DNA-funn linkes mot Kristin Kirkemo. Foto: Erik Johansen / NTB

Saken oppdateres.

Politiet har fått nye DNA-treff på teipbiter i forbindelse med attentatforsøket mot Anne Orderud Paust (47) i 1998.

Det bekrefter statsadvokat Sturla Henriksbø til TV 2.

VG skrev om saken først.

DNAet passer med domfelte Kristin Kirkemo, som ble dømt for medvirkning til trippeldrap året etter.

DNA-TREFF: DNA-et på teipbitene matcher med domfelte Kristin Kirkemo. Foto: Erlend Aas

– Gjenopptakelseskommisjonen har gjennomført en omfattende gjennomgang av beslag i saken, og fått gjennomført nye DNA-undersøkelser av dette materialet. Resultatene er nå kommet, og det viser seg at Kristin Kirkemos DNA er funnet på noen tapebiter som var brukt til å feste en dynamitt-gubbe under bilen på Anne Orderud Paust, sier statsadvokat Sturla Henriksbø.

Statsadvokaten mener DNA-funnet styrker påtalemyndighetens teori om at Kristin Kirkemo var med og utførte attentatforsøket på Anne Orderud Paust. Kirkemo var tiltalt for forholdene og ble først dømt for dette i tingretten – men frikjent i lagmannsretten.

Henriksbø sier det nye DNA-treffet er oppe til diskusjon hos påtalemyndigheten. Men de har ingen planer om å gå videre med det per nå.

Tok nye prøver

Anne Orderud Paust og hennes foreldre ble senere drept natt til pinseaften i 1999 på Orderud gård.

Attentatforsøket fant sted i underkant av ett år før trippeldrapet på Orderud gård.



I lagmannsretten ble Per Orderud og hans daværende kone Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Samtlige fire nekter for å ha deltatt i planlegging og gjennomføring av drapene i kårboligen.

Vil legge det bak seg

Snart 20 år etter trippeldrapet er det en rekke ubesvarte spørsmål i saken. Påtalemyndigheten klarte aldri å føre bevis for hvem som løsnet skudd med to ulike pistoler inne i kårboligen.

Siden 2018 har Gjenopptakelseskommisjonen gjennomført ulike undersøkelser og tatt flere avhør i arbeidet med begjæringen fra Per og Veronica Orderud.

I den forbindelse har kommisjonen ønsket å avhøre Kristin Kirkemo, men fått avslag.

VG har vært i kontakt med Kristin Kirkemos advokat Vegard Kirkemo. Han har ingen kommentar til undersøkelsen.

Han påpeker at Kirkemo er ferdig med saken, og at hun ønsker å legge det hele bak seg.

Heller ikke leder for Gjenopptakelseskommisjonen, Kamilla Silseth, ønsker å kommentere de nye opplysningene overfor VG.