EKSPLOSJON: Øyeblikket da et israelsk luftangrep rammer en bygning i Gaza by lørdag på beleirede Gazastripen. Foto: Majdi FATHI / AFP

Reuters meldte lørdag kveld at Israel og den militante palestinske grupperingen Islamsk hellig krig hadde blitt enig om en ny våpenhvile på den blokkerte Gazastripen.

Nyhetsbyrået AP melder imidlertid at angrepene fortsetter, også etter at våpenhvilen var rapportert å begynne, klokken 22 lokal tid, tilsvarende 21 norsk tid.

Klokken 21.12 norsk tid skriver den israelske hæren på Twitter at angrepene på Gaza fortsetter. Kort tid senere skriver hæren at de har angrepet to rakettkastere på Gazastripen.

Det er nå usikkert hva som skjer videre med våpenhvilen.

I SKJUL: Titusener av israelere har den siste uken måttet dra til bomberom som følge av rakettangrepene fra Gazastripen. Her sitter en familie i et bomberom til en boligblokk. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

De to sidene skal ha vært enige om en avtale som slår fast at partene skal slutte å angripe sivile mål og ødelegge hus.



Det ble også meldt om angrep fra begge parter i tiden før våpenhvilen var ventet å starte. AFPs reportere i området meldte om nye rakettangrep mot Israel fra Gazastripen 45 minutter før våpenhvilen var ventet å tre i kraft.

Titalls drepte



Det var igjen Egypt fremforhandlet våpenhvilen – denne gang etter fem dager med rakett- og luftangrep mellom de to sidene. Tidligere kunngjorte våpenhviler denne uken, holdt ikke, og angrepene fortsatte.



Egypt oppfordret lørdag begge sider i konflikten til å følge våpenhvileavtalen.

Israelske medier viste ved 20-tiden, norsk tid, til egyptiske medier, og skrev ikke noe bekreftende rundt våpenhvilen.

Islamsk hellig krig har blant annet krevd at Israel stanser likvideringer av deres medlemmer og ledere.



Minst 33 palestinere er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen siden natt til tirsdag, flere av dem sivile, inkludert minst seks barn. Over 140 palestinere er også såret.

DREPT: Palestinere på Gazastripen sørger over at den militære lederen i Islamsk hellig krig, Iyad al-Hassani, er drept i israelske angrep. Foto: AP Photo/Fatima Shbair

På israelsk side er to drept, én israelsk kvinne i 80-årene og én palestinsk arbeider fra Gazastripen, som følge av de palestinske rakettangrepene. Flere er også blitt skadet.

Som følge av den siste ukens angrep mellom partene, er millioner av palestineres liv forstyrret – og for noen av dem er også livsviktig kreftbehandling utsatt fordi de ikke får passere grenseovergangene.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen i Israel og de okkuperte palestinske områdene skrev lørdag at de nye fiendtlighetene kommer for familier og samfunn på Gazastripen på toppen av 16 år med bevegelsesrestriksjoner for varer og folk.

– Den pågående stengingen av grenseovergangene gjør bare dette verre, skrev de på Twitter.

Hundrevis av raketter

Det var natt til tirsdag at Israel iverksatte operasjonen kalt «Skjold og bue» – da de likviderte tre høytstående medlemmer av Islamsk hellig krig. Minst 13 personer ble drept i disse innledende angrepene, inkludert flere sivile og fire barn, skrev Haaretz da.

ANGREP: Raketter skutt opp fra Gazastripen mot Israel lørdag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Siden er over 1000 raketter blitt skutt mot Israel fra det palestinske området. Det er grupperingen Islamsk hellig krig som skal ha stått bak angrepene. Mens Hamas, som styrer Gazastripen, ikke skal ha vært direkte involvert i angrepene.

Sultestreiker døde i israelsk fangenskap

Konflikten blusset denne gangen opp etter at den palestinske aktivisten og Islamsk hellig krig-medlemmet Khader Adnan tirsdag 2. mai døde i israelsk fangenskap etter en nesten tre måneder lang sultestreik.

Han var fengslet uten lov og dom.

Både Islamsk hellig krig og Hamas sa at de ville svare på Adnans død, og at rakettangrepene som kom kort tid etter hans død, bare var «starten» på deres respons.



Israel svarte på angrepene med å angripe Gazastripen.



DØDE: Palestinere i Gaza by på Gazastripen demonstrerte tirsdag 2. mai og holdt opp portretter av Khader Adnan som døde i israelsk fangenskap. Foto: MOHAMMED ABED/AFP

Islamsk hellig krig har krevd at Adnans lik ble utlevert, noe Israel tidligere ikke har gått med på. Det er uklart om dette var med i den nye våpenhvileavtalen.

Israel ville ifølge avisen Times of Israel ikke signere på en våpenhvile som inkluderte andre forhold enn at Det israelske forsvaret (IDF) stanset sine angrep.

Siden 2006, året etter at Israel trakk seg ut fra Gazastripen som de hadde okkupert siden 1967, innførte Israel en blokade av det palestinske området – som gjør at Gazastripen i stor grad er isolert fra resten av verden og de okkuperte palestinske territoriene.