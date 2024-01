Ny sprekk dukket opp ved byen: – Det ser ille ut

NY SPREKK: Denne sprekken har åpnet seg like ved bebyggelsen i Grindavik. Foto: Visir

Saken oppdateres

Cirka klokken 13.15 melder Islands meteorologiske institutt at en ny vulkansprekk har åpnet seg rett ved byen Grindavik.



Det er fortsatt uklart hva slags konsekvenser dette vil få. Lokalt politi sier at utbruddet nå skal være kun få meter unna byen, melder RUV.

JOBBER PÅ SPRENG: Bildet viser mannskaper som jobber med å hindre lavastrømmen fra den første sprekken i å nå Grindavik. Foto: Halldor KOLBEINS / AFP

– Endrer situasjonen totalt

Lava har siden søndag morgen strømmet ut fra en sprekk sørøst for Hagafjell, mindre enn tre kilometer unna byen. Den nye sprekken kan gjøre situasjonen enda mer dramatisk.

– Dette endrer situasjonen totalt, sier vulkanolog Torvaldur Tórðarson til Ruv.

Han sier det verste scenarioet nå er at den øvre sprekken dør ut, og at den nye tar over. I beste fall dør den nye sprekken ut før den får spyttet ut de største lavastrømmene.

– Det ser ille ut for øyeblikket, sier ordfører Fannar Jónasson i Grindavik til Ruv.

– Nå er det ingenting annet å gjøre enn å vente og se hvor lavaen vil føres de neste timene og dagene, sier ordføreren.



Ruv skriver at fjellet Torbjørn har flyttet seg 20 centimeter mot vest som følge av den seismiske aktiviteten.

– Et av de verste stedene



Ifølge Ruv har sprekker åpnet seg på begge sider av vernevollene som er gravd for å beskytte bebodde områder.



– Dette er kanskje et av de verste stedene vi kan ha et utbrudd. Det setter Grindavík i fare hvis utbruddet fortsetter, sier vulkanolog Torvaldur Tórðarson til Ruv.



I tolvtiden sier han at vernevollene gjør jobben sin ved å forsinke lavastrømmen «betydelig». Dette reduserer sannsynligheten for at lavaen vil nå bebyggelsen.

På direktebildene kunne man søndag formiddag se mannskaper berge anleggsmaskinene brukt til å grave vernevollene i siste liten – før lavaen slukte plassen de sto på.

Blant annet fikk man berget Islands største bulldoser

REDDER MASKINENE: Litt før klokken 10 kunne man søndag formiddag se at det plutselig ble stor aktivitet ved kanten av lavaen. Blant annet ble denne gravemaskinen berget i siste liten før den ble slukt i infernoet. Foto: RUV

Det jobbes fortsatt med å kartlegge nøyaktig hvor lavaen strømmer og hvor omfattende utbruddet er.

Foreløpige rapporter tyder på at utbruddet er mindre enn det forrige utbruddet 18. desember, men sprekken antas å være langt nærmere Grindavik enn sist.

Mer dramatisk

Geolog Børge Johannes Wigum bor vanligvis på Island, men søndag følger han med på dramaet fra Stockholm.



– Det blir nok som det forrige utbruddet. At det blir en kraftig start, men at det går over relativt raskt, spår han.

RØYKSKY: Røyken er synlig på lang avstand. Politiet på Island har gått ut og bedt folk om å for all del unngå å oppsøke området for utbruddet. Foto: SERGEI GAPON / AFP

– Det forrige utbruddet varte 3–4 dager, det er nok tilsvarende nå. Det er et magmakammer som tømmer seg ganske raskt. Men det er en god del lava som kan komme ut, og ettersom det nærmer seg Grindavik, kan hus bli rammet.

Han sier utbruddet nå er mer dramatisk enn forrige gang, da ingen lava nådde byen. Nå er utbruddet nærmere, og lavaen ser ut til å ha kommet på innsiden av vernevollen som ble bygd etter forrige runde.

Hasteevakuering



Innbyggerne i Grindavik måtte lørdag kveld evakueres igjen på grunn av faren for nytt vulkanutbrudd. Denne gangen har man fryktet langt større konsekvenser enn sist.

FRA LUFTEN: Lavaen renner faretruende nær Grindavik. Foto: Kystvakten

Myndighetene ga lørdag kveld alle de om lag 4000 innbyggerne beskjed om at de måtte forlate byen innen mandag. Søndag morgen sa Islands meteorologiske institutt at magma trolig har strømmet til under bakken under byen.

STOR AKTIVITET: Kartet viser seismisk aktivitet rundt Grindavik i natt mellom klokken 02.30 og 06.30. Foto: Islands meteorologiske institutt

Man fryktet dermed at utbruddet kunne skje inni selve byen. Alle, inkludert redningsmannskaper, ble bedt om å komme seg ut umiddelbart.

Alle innbyggere skal være ute

Sivilforsvaret sier søndag morgen at det antas at alle innbyggere har kommet seg ut.



10. november ble alle innbyggerne i den lille byen på Reykjaneshalvøya vest på Island evakuert etter en rekke jordskjelv som etterlot store sprekker og åpninger i jordskorpen. En mann falt onsdag ned i en av sprekkene.

Jordskjelvene var et varsel om et forestående vulkanutbrudd, og det inntraff 18. desember. Lavaen fra vulkanutbruddet, rundt tre kilometer nord for byen, nådde imidlertid ikke fram til Grindavik.