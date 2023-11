Ny slankemedisin godkjent i Europa

Slankemedisiner har tatt markedet med storm de siste årene. I Norge har diabetesmedisinen Ozempic og slankemedisinen Wegovy hatt en samlet omsetning på over én milliard så langt i år.

Den enorme etterspørselen har gjort den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk til et Europas mest verdifulle selskap.

Nå er en ny konkurrent klar for å innta markedet. Diabetesmedisinen Mounjaro har nå blitt godkjent til bruk i fedmebehandling i Europa/EØS. Det bekrefter Legemiddelverket til TV 2.

Nyheten bekreftes også av det Europeiske legemiddelbyrået (EMA).



Oppsiktsvekkende studie

I midten av forrige uke ble også Mounjaro godkjent til bruk i fedmebehandling i USA.

Det er foreløpig ikke kjent når nordmenn kan kjøpe Mounjaro for vektnedgang.

Produsenten Eli Lilly ville i august ikke svare på om Norge sto på listen over land de ønsket å distribuere medisinen i.

– Som med all mulig behandling, er målet vårt å gjøre medisinene våre tilgjengelige for så mange mennesker som mulig, skrev de i en e-post til TV 2 i august.

TV 2 har tidligere omtalt en studie av den nye slankemedisinen. Studien ble gjennomført over to perioder, og over 600 personer deltok.

26 prosent vektnedgang

I første omgang tok pasientene medikamentet i 36 uker. Her ble det i gjennomsnitt oppnådd en vektreduksjon på 21,1 prosent.

Deretter ble gruppen delt i to, hvor den ene gruppen fortsatte på medisinen, mens den andre fikk placebo.

De som fortsatte på Mounjaro mistet ytterligere 6,7 prosent av vekten etter 52 uker. Placebo-pasientene la på seg i gjennomsnitt 14,8 prosent av vekten i løpet av den samme perioden.

Totalt sett mistet pasienter som fortsatte på medisinene i gjennomsnitt 26 prosent av vekten sin etter 88 uker, opplyste selskapet i en pressemelding.

Ifølge produsenten selv, er dette den høyeste vektreduksjonen som er sett i en klinisk studie på et så sent stadium.