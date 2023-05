Ny rapport: Slår alarm

Vår allerede oppvarmet jordklode kommer trolig til å bli enda varmere de neste årene.

Ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) er det 66 prosent sannsynlighet for den årlige gjennomsnittstemperaturen mellom nå og 2027 vil passere grensen på 1,5 grader i minst ett år.

WMO sier også at det er 98 prosent sannsynlighet for at minst ett av de neste fem årene vil bli det varmeste som noen gang er registrert.

Sjansene øker som følge av klimagassutslipp, i tillegg til værfenomenet El Niño som ventes å slå til for fullt i sommer, skriver BBC.

– El Niño kombinert med menneskeskapte klimaendringer vil løfte de globale temperaturene inn i ukjent territorium, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

– Dette vil få vidtrekkende konsekvenser for helse, matsikkerhet, vannforvaltning og miljø. Vi må være forberedt, sier Taalas.

WHO-sjef Petteri Taalas roper varsko. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP / NTB

Klimarapport: Dette kommer fram

Den globale gjennomsnittstemperaturen i 2022 var 1,15 grader over gjennomsnittet mellom 1850–1900.

Værfenomenet El Niño, som fører til at temperaturen på jorda øker, vil trolig påvirke den videre oppvarmingen.

Den årlige gjennomsnittlige globale overflatetemperaturen for hvert år mellom 2023 og 2027 ventes å være mellom 1,1 grader og 1,8 grader høyere enn gjennomsnittet for 1850–1900.

Det blir trolig mer nedbør i Nord-Europa, Alaska og Nord-Sibir mellom mai-september de neste fem årene, og mindre nedbør over Amazonas og deler av Australia.

Økende globale temperaturer fører til at havet blir varmere og forsuring, havis og isbreer smelter, havet stiger og mer ekstremvær. Det får konsekvenser for dyrelivet.

Kan fortsatt gjøre noe



Nærmest «alle» klimamål som har blitt satt i verden, bunner i målet om at globale oppvarmingen ikke skal overstige 2 grader og helst ikke passere 1,5 grader. Målene er nedfelt i Parisavtalen fra 2015.

BBC skriver at dersom man når grensen på 1,5 grader i ett av de neste fem årene, betyr ikke det at målene fra Parisavtalen er brutt. I så fall må den globale temperaturen bli liggende over denne grensen mer permanent.



Forskere sier at det fortsatt er tid til å hindre kraftig global oppvarming og kutte i klimagassene, skriver BBC.

Men forskere frykter også at dersom vi passerer 1,5 gradersgrensa, blir det varig.