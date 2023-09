Ny mann pågrepet for drapet på Jonas

Pågripelsen skjedde i Elverum kommune.

Dette er den andre pågripelsen i forbindelse i saken. Torsdag forrige uke ble en 28 år gammel mann pågrepet, han også i Innlandet politidistrikt.

Mannen nekter enhver befatning med drapet. Han ble fredag varetektsfengslet i fire uker. Han har nektet å la seg avhøre, noe som begrunnes med tidligere erfaringer og manglende tillit til politiet.

BESLAG: Politiet tok med seg denne bilen fra adressen til mannen som ble siktet i forrige uke. Foto: Olav Wold / TV 2

28-åringen er tidligere straffedømt en rekke ganger, blant annet for grove tyverier, narkotikaoppbevaring og trusler mot politiet.



Familien til Aarseth Henriksen er glade for at enda en mann er pågrepet i saken.

– Familien er glad for at det stadig er utvikling i saken, så får vi vente og se hva dette faktisk innebærer. Vi ønsker fortsatt at folk skal ta kontakt med politiet. Selv ikke ved denne pågripelsen er det sikkert at man er ved veis ende med tanke på å få svar på hva som har skjedd, sier familiens bistandsadvokat Marijana Lozic til TV 2.

Sør-Øst politidistrikt varsler pressekonferanse med mer informasjon klokken 12.00 onsdag.



Torsdag 17. august ble 30 år gamle Aarseth Henriksen funnet død i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Bilen sto parkert halvveis ute i grøften, med fronten pekende vekk fra hytta.

Eieren av hytta kjente ikke til Aarseth Henriksen, og det er ikke kjent hvorfor han befant seg i i området. Ifølge VG ble han skutt.

I forkant av drapet på Aarseth Henriksen fortalte han selv om både hærverk, brannstiftelser og trakassering han har vært utsatt for de siste to årene.