NVE frykter storflom på Romerike – slår alarm om Glomma

FLOM: Store mengder vann ved Emil Iversen bru i Våler etter at Glomma har brutt gjennom demningen ved kraftverket på Braskereidfoss under ekstremværet Hans. Våler ligger lenger opp langs Glomma. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NVE har utstedt rødt flomvarsel for Mjøsa og hele Glomma fra samløpet med Vorma til Oslofjorden. De frykter svært høy vannstand i Øyeren og i Mjøsa.

– Det kan bli et like høyt flomnivå i Øyeren som i 1995, men prognosene er fortsatt usikre, sier flomvakt i NVE Stein Beldring.

I 1995 var det storflom.

Det oppjusterte røde flomvarselet gjelder for kommunene Nes, Lillestrøm, Rælingen, Enebakk, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Sarpsborg og Fredrikstad. Det røde varslet gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene.

Nes kommune har blant annet satt krisestab på grunn av farevarselet.

På nivå med 1995

– Det vi fokuserer på nå er vassdraget Mjøsa og Glomma sørover via Øyeren og ut i Oslofjorden. Det kom nye prognoser i dag, og vi venter at vannstanden i Mjøsa vil stige en meter i forhold til det den var torsdag morgen, sier regionsjef Paul Christen Røhr i NVE region øst til NTB.

NVE venter en flomtopp i Mjøsa på lørdag. Denne vil være på et nivå som ligger rett i underkant av 95-flommen.

– Denne flomtoppen forplanter seg nedover, og vi venter at vannstanden i Øyeren stiger med to meter. Flomtoppen her vil være rundt søndag eller mandag. Her er vi på 95 nivå, sier han.

Frykter for innbyggerne

Rødt farenivå er det høyeste farenivået og betyr at det er en svært alvorlig situasjon. Det er ventet omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskade på bebyggelse og infrastruktur hvor det er sendt ut rødt flom- og jordskredvarsel.

– Vi frykter for bebyggelsen som ligger under en meter over dagens vannstand ved Mjøsa, og tilsvarende ved Øyeren for bebyggelse under to meter over dagens vannstand. De som bor i disse områdene må prøve å redde tingene sine, sier Røhr.

NVE har vært i fylkesberedskapsrådet i regionen og orientert om situasjonen.

Ta forbehold

Røhr oppfordrer folk i området til å være forsiktige langs vassdragsområdet, da elvebredden kan rase ut. Han forteller at båtkjøring på elvene også er farlig på grunn av drivgods.

– Vi har 1995 som sammenligning, så det er greit å ha dette i bakhodet. Man må gjøre det man kan av forberedelser, sier han.

Bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel bør også unngås fordi veier kan bli stengt på kort varsel.