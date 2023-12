NTNU-rektor Anne Borg går av med umiddelbar virkning

NTNU-rektor Anne Borg går av på dagen etter kjernekraftbråket ved universitetet.



Det skriver Nidaros og Adresseavisen.

– Integriteten min er trukket i tvil. Det er helt på tvers av det jeg står for. Den tvilen som har oppstått i denne saken, kan ikke jeg leve med som rektor. Jeg ønsker å meddele styret at jeg fratrer som rektor med umiddelbar virkning, sier hun ifølge Adresseavisen.

Kritiserte forskere

Saken gjelder Borgs håndtering av to forskeres debatt om kjernekraft i Norge. De to NTNU-forskerne omtalte en rapport som «et bestillingsverk» og som «påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge». Det førte til bråk.

I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv svarte rektoren at de to kjernekraft-forskerne «har en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for som rektor ved NTNU». Senere har Borg beklaget at hun kritiserte NTNU-forskeres ordvalg.

Det var Rystad Energy som i november la fram rapporten om kjernekraft, skrevet på oppdrag fra NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge. Rapporten konkluderte med at kjernekraft ikke er aktuelt for Norge.

NTNU holder fredag et ekstraordinært styremøte for å behandle saken. Det er her Borg har annonsert sin avgang.

– Klok beslutning

Forskning- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) mener det er klokt at Anne Borg trekker seg som rektor ved NTNU.

– Jeg har fulgt denne saken tett, og forstår godt for at den har skapt reaksjoner. Nå har Anne Borg valgt å trekke seg. Det var en klok beslutning, sier Borch til NTB.

Torsdag uttalte Borch seg kritisk til rektorens håndtering av saken.

Hun understreket tydelig at hun mente forskernes leserinnlegg var godt innenfor retningslinjene til Kierulf-utvalget, en ekspertgruppe for akademisk ytringsfrihet.