NRK og DN: Har funnet enda flere tekstlikheter i Kjerkols masteroppgave

Dagens Næringsliv og NRK skriver at de har funnet ytterligere nye tekstlikheter i helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols masteroppgave.



I en av dem skal ordlyden være tilsvarende en sluttrapport med tema Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

DN publiserte også mandag flere nye eksempler på tekstlikheter. I likhet med disse, ble også de nye eksemplene først funnet av Reddit-brukeren «linguanordica».

Kjerkol sa mandag kveld at hun ikke ville kommentere oppgaven noe mer. Helse- og omsorgsdepartementet skriver til DN og NRK tirsdag at de ikke har ytterligere kommentarer.

«Vår forskning»

DN og NRK trekker frem et avsnitt der Kjerkol og medforfatterens masteroppgave nesten ordrett er likt som i sluttrapporten fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Teksten står ifølge DN i masteroppgaven uten kildehenvisning.

Høgskolens tekst, ifølge DN og NRK:

«Det er et lederansvar å lede tjenesteinnovasjonsarbeidet, slik at nye ansvarsområder blir ivaretatt og at eventuelle overflødige rutiner lukes ut. En problemstilling som kommer fram i vår forskning er behovet for å lære opp vikarer og andre ansatte, slik at tjenesten kan håndtere teknologien i perioder hvor de som håndterer teknologien best er fraværende, eller har ferie».

Kjerkols tekst, ifølge DN og NRK:

«Det er også et lederansvar å lede tjenesteinnovasjonsarbeidet, slik at nye ansvarsområder blir ivaretatt og at eventuelle overflødige rutiner lukes ut. En problemstilling som er adressert i vår forskning er behovet for å lære opp vikarer og andre ansatte, slik at kommunen kan håndtere teknologien i perioder også dersom personalet som vanligvis håndterer teknologien er syke eller avvikler ferie.»

Altså skal Kjerkol og medforfatteren, i likhet med høgskolens rapport, ha brukt ordlyden «vår forskning» i det nesten kliss like avsnittet.

Sintef-rapport

I et annet tilfelle, skriver NRK, er det en klar tekstlikhet mellom Kjerkols masteroppgave og en Sintef-rapport fra 2016.

Ifølge NRK skrev Kjerkol følgende:

«Fremtidens responssenter må kunne håndtere et bredt spekter av varsler og alarmer, der velferdsteknologiske løsninger innebærer ulike typer sensorer, og muligheter for individuell regelstyrt varsling og ruting av alarm»

Tilsvarende tekst finnes i Sintefs rapport:

«Fremtidens responssenter må kunne håndtere et bredt spekter av varsler og alarmer. Nye velferdsteknologiske løsninger innebærer ulike typer sensorer, og muligheter for individuell regelstyrt varsling og ruting av alarm.»