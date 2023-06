NRK beklager melding om massepåkjørsel

NRK sine kontorer i Drammen er lokalisert like ved Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Foto: Lise Åserud / NTB

Saken oppdateres.

Siste: NRK beklager melding om påkjørsel i Drammen, melder de på egne sider.

– NRK beklager melding om påkjørsel NRK meldte tidligere i dag at en bil skal ha kjørt på flere personer i Drammen og at føreren var stukket av fra stedet. Politiet avkrefter nå at dette er tilfellet, og NRK beklager publiseringen, skriver NRK.

NRK meldte 15.59 at Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen sentrum var stengt etter at en bil skulle ha kjørt ned flere mennesker og stukket av. TV 2 og flere andre siterte NRK på dette.

Politiet raser

Operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt sier NRK ikke var i kontakt med dem i forkant av meldingen.

– Vi fikk sjokk da vi så overskriften. Alle avisene begynte å ringe til oss og henviste til et oppslag i NRK som vi ikke kjente til.

– Dette er vi veldig lite fornøyde med. Det skaper utrygghet rundt om i Drammen by.

– Har dere vært i kontakt med NRK i ettertid?

– Det har vi ikke rukket, for vi har snakket med alt for mange journalister i dag som har ringt og spurt om dette.

NRK: Undersøker hva som har skjedd

Etter kort tid sa politiet til NTB at de ikke har fått meldinger om påkjørsler i Drammen.



TV 2 har vært i kontakt med NRK, som klokken 16.12 sier de undersøker bakgrunnen for at de sendte ut meldingen.

På Twitter skriver Sør-Øst politidistrikt, klokken 16.08, om en hendelse i samme bydel i Drammen. Det er fremdeles uklart om dette er relatert til hendelsen NRK skrev om.

– Politiet bistår på et mindre trafikkoppdrag hvor det har oppstått en uoverenstemmelse i forbindelse med parkering. En person hevder å ha vondt i en hånd. Vi snakker med begge partene nå, skrev politiet.