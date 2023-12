Norwegian raser: – Sterkt uenig

Konkurransetilsynet valgte 15. september å fryse Norwegians oppkjøp av Widerøe, og fredag er fristen for flyselskapet til å svare på den foreløpige vurderingen.

– Norwegian er sterkt uenig med Konkurransetilsynets foreløpige vurdering og har i dag levert et omfattende svar, skriver Norwegian i en børsmelding.

I tillegg har flyselskapet levert inn ytterligere dokumentasjon, i det de kaller et «omfattende materiale», som de mener vil vise at konkurransen vil styrkes ved at avtalen gjennomføres.

STYRKES: Norwegian mener konkurransen på det norske markedet vil styrkes av oppkjøpet. Foto: Roy Arne Salater / TV 2.

Bakgrunnen for den midlertidige stansen av oppkjøpet var at Konkurransetilsynet mente konkurransen i norsk luftfart ville svekkes.

«Skuffet»

– Vi ser på oppkjøpet av Widerøe som gunstig for passasjerer i det innenlandske reisemarkedet i Norge, spesielt for de passasjerer som reiser på tilknytningsfly. Dette er et segment som for tiden domineres av vår største konkurrent, noe som kan forklare hvorfor det aktuelle flyselskapet har ytret sin motstand mot transaksjonen, sier administrerende direktør i Norwegian, Geir Karlsen.



– Flere kunder har sluttet seg til transaksjonen, og vi har fått sterk støtte fra ansatte i Widerøe og andre interessenter, inkludert folkevalgte, legger han til.

«Norwegian er skuffet over at flertallet av dokumentasjonen som er levert til Kystverket, både skriftlig og under møter, ikke er tatt i betraktning», står det videre i børsmeldingen.

Totalt skal det ha blitt lagt frem nærmere 3000 dokumenter under saksbehandlingen, ifølge flyselskapet.

Frist for endelig svar

Til sammen var det planlagt at Norwegian og Widerøe skulle fly 107 ulike ruter i Norge, hvor totalt fem ville bli overlappende.

Norwegian hevder fredag at det av et samlet nettverk på 400 ruter, i realiteten bare vil bli to av rutene, som overlapper hverandre.

« Disse rutene, som i dag betjenes av tre separate flyselskaper, utgjør under én prosent av Norwegians årlige billettsalg», skriver flyselskapet.

Den endelige konklusjonen fra Konkurransetilsynet er ventet å komme senest 3. januar.

– Gitt den omfattende dialogen og dokumentasjonen vi har levert, inkludert dagens omfattende respons, håper jeg at vi har demonstrert overfor Kystverket at oppkjøpet av Widerøe vil være positivt for konkurransen om flyreiser i Norge, sier Karlsen.