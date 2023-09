Norwegian-fly snudde etter motortrøbbel

Flere passasjerer skal ha blitt livredde. – Det kom et skikkelig smell og det ristet i hele flyet, sier én til TV 2.

Et Norwegian-fly fra Oslo til Tirana med avgang tirsdag morgen, måtte snu etter motorproblemer, bekrefter flyselskapet.

– Det kom et skikkelig smell og det ristet i hele flyet. Jeg trodde først det var et lynnedslag, sier en passasjer til TV 2.

Smellet ble ifølge passasjeren etterfulgt av kraftige, åpne flammer på utsiden av flyet.

– Det kom en ildkule på venstre side, sier passasjeren.

VG omtalte saken først, og har i likhet med TV 2 snakket med flere passasjerer som beskriver lignende hendelsesforløp.

SPENT: TV 2 har sett en video fra innsiden av kabinen kort tid etter landing. Passasjerene forholder seg rolige, men det høres lyder av hiksting og/eller hyperventilering over instruksene fra kabinpersonellet. Foto: Privat / Snapchat

Norwegians pressevakt Grete Kruse har ikke kjennskap til detaljene som passasjerer har delt med mediene. Da TV 2 først tok kontakt tirsdag morgen, omtalte selskapet hendelsen som «udramatisk».



Kruse understreker at flyet landet normalt, og at det aldri var fare for liv og helse. Flyet hadde problemer med én motor.

– Jeg har veldig stor forståelse for at passasjerene opplevde dette som ubehagelig. Våre piloter er ekstremt erfarne og godt trent til å håndtere alle typer hendelser, sier Kruse.

– Nå vil den motoren bli undersøkt. Vi vet ikke noe mer om hva som har skjedd eller hva årsaken er.

Skremte passasjerer

To passasjerer sier til TV 2 at de opplevde at flyet i noen sekunder mistet høyde etter smellet, før det rettet seg opp.

Flere skal ha begynt å gråte, og det beskrives en spent stemning om bord i flyet.

I en video tatt kort tid etter landing høres hyperventilering og/eller hiksting mens en stemme gir instrukser over høyttaleranlegget.

– Nå er ikke jeg noen flyekspert, men vi passasjerer opplevde det som veldig dramatisk. Man begynner sier en av passasjerene.

– Jeg ble veldig nervøs. Man begynner jo tenke sitt, fortsetter han.



110-sentralen Øst bekrefter at brannvesenet rykket ut i forbindelse med en beredskapsmelding fra Oslo lufthavn. Det ble ikke nødvendig med noen slokkeinnsats, sier vaktkommandør Leif Høyland.

– Vi møtte frem og sto i beredskap, sier han.