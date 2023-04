Norske ambassadeansatte fanget i kampene

Mandag fortsetter kampene å rase mellom hæren og den mektige paramilitære gruppen RSF i Sudan.

I morgentimene kunne det høres kanoner som ble avfyrt ved bygningen til hærens hovedkommando i hovedstaden Khartoum, meldte TV-kanalen al-Arabiya på Twitter.

Det skjer etter at minst 97 sivile er drept og ytterligere 365 såret siden kampen om kontroll i landet startet lørdag mellom de to sidene, som sammen kuppet makten for rundt to år siden.

Natt til søndag ble boligen til den norske ambassadøren i landet truffet av en granat. Ambassadøren ble ikke skadet, og det var trolig ikke et målrettet angrep.

– Svært bekymret

Nå har Utenriksdepartementet delt bilder med TV 2 av skadene på ambassadørboligen.

Til VG sier utenriksminister Anniken Huitfeldt, som er på reise i Nigeria, at det er satt krisestab i departementet og at det jobbes på høygir for å få norske ansatte ut av landet.

– Jeg er veldig bekymret. Det er pågående luftangrep samtidig som det er blodige gatekamper. Jeg frykter at man kan bli rammet av kryssild, sier hun til avisen.

TRUFFET AV GRANAT: Den norske ambassadeboligen i Sudans hovedstad Khartoum ble natt til søndag truffet av en granat. Foto: Utenriksdepartementet

Ifølge al-Jazeera sier hæren mandag at de har bombet fiendtlige mål i hovedstaden og at de ikke vil stanse før alle opprørere er tilintetgjort.

Mens RSF hevder at de har tatt kontroll over presidentpalasset, residensen til hærsjef Abdel Fattah al-Burhan og over den internasjonal lufthavnen i Khartoum.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser at flere av Khartoums ni sykehus har gått tomme for blod, utstyr til blodoverføringer og annet viktig medisinsk utstyr.

Kamper flere steder

FN-organisasjonen Verdens helseorganisasjon (WHO) opererer med et lavere antall drept, men høyere antall sårede – henholdsvis 83 og 1126, skriver NTB.

– Vi er bekymret for sikkerheten til sivile mens sammenstøtene fortsetter i befolkede områder, sier Den internasjonale Røde Kors-komiteen ifølge al-Jazeera.

KAMPER: Røyk stiger opp fra området ved Den internasjonale lufthavnen i Khartoum mandag formiddag. Foto: ABDULLAH ABDEL MONEIM/REUTERS

Folk er blitt drept, som følge av kampene, i delstatene Khartoum, Sør-Kordofan, Nord-Darfur og andre regioner siden torsdag 13. april, og sykehusene i hovedstaden Khartoum, der det bor rundt seks millioner innbyggere, er overflommet som følge av kamphandlingene gjennom helgen, ifølge WHO.

Legger press på partene

Norske organisasjoner har stanset sitt arbeid som følge av kamphandlingene, og utenriksminister Anniken Huitfeldt sier hun er bekymret for sine ambassadeansatte etter at den norske ambassadørens bolig ble truffet av en granat natt til søndag.

Mandag morgen sier den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken at det er en «delt dyp bekymring» blant allierte rundt kampene som pågår.

VIL HA FRED: Den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken under en felles uttalelse med Storbritannias utenriksminister i Japan mandag. Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Han sier at en våpenhvile øyeblikkelig må på plass og ber samtidig de to sidene om å returnere til forhandlinger. Også Norge har oppfordret partene til umiddelbart å stanse kamphandlingene og finne en fredelig løsning.

Kronglete vei mot demokrati

De to sidene anklager hverandre for å ha startet kampene. Bakgrunnen er uro i landet siden 2019, da landets langvarige diktator Omar al-Bashir ble fjernet i et militærkupp – Den internasjonale straffedomstolen har utstedt arrestordre på ham for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskehetene.

Siden har enda et kupp skjedd i landet i 2021 – utført av hæren og RSF. Mens store demonstrasjoner har krevd overgang til sivilt styre og demokrati.

I desember ble en innledende avtale om overgang til demokrati undertegnet av hæren, paramilitære og sivile ledere.

Men undertegning av den endelige avtalen ble utsat to ganger, og RSF som etter planen skal integreres i hæren, er nå i åpen konflikt med den.

Professor: Tror på RSF-seier

Sudan-ekspert og professor ved Christian Michelsen-instituttet, Gunnar M. Sørbø, sa lørdag til TV 2 at landet skulle hatt på plass en statsminister og sivil regjering for tre dager siden.

– Det har blant annet stått på at de militære egentlig ikke er villig til å gi fra seg den makten de har hatt.

– Dette er egentlig en maktkamp mellom to generaler som vi ser nå.

Han tror ikke at kampene vil føre til en borgerkrig – men at den RSF, ledet av general Mohamed Hamdan Dagalo (kalt Hemedti), vil gå seirende ut.

– Da vil man muligens kunne få en en ny konstellasjon mellom Hemedti, som har støtte i Gulftstatene Saudi-Arabia og Emiratene, og de sivile kreftene som har prøvd å få til en overgangsregjering, sa