Norsk statsborger bekreftet omkommet

Minst 151 mennesker omkom etter at det oppsto panikk i en stor folkemengde under en halloween-feiring i Seoul. UD bekrefter at minst en norsk statsborger er død.

TRAGEDIE: Skadde mennesker får hjelp i en av gatene i Seoul. Et stort antall mennesker har mistet livet eller er skadd i trengselen som oppsto under halloween-feiring byen. Foto: Lee Ji-eun/Yonhap/AP

Saken oppdateres!

Minst 151 personer er omkommet etter at de ble trengsel i Sør-Koreas hovedstad Seoul, opplyser brannvesenet ifølge Reuters.

Tidligere ble det meldt om at flere enn 150 personer er skadet, flere av dem alvorlig. Klokken 02.30 norsk tid ble antall sårede oppdatert til 82.

Minst en norsk statsborger mistet livet i tragedien, bekrefter Utenriksdepartementet.

– Vi kan bekrefte at en norsk borger har omkommet i den tragiske hendelsen i Seoul. Våre tanker går til de pårørende, skriver UDs pressekontakt Ane Håvardsdatter Lunde i en epost søndag morgen. Av hensyn til taushetsplikten kommer departementet ikke til å kommentere saken nærmere.

Hun oppfordrer norske borgere i Sør-Korea til å kontakte familie og venner som kan være bekymret for dem.



Brannsjef i Seoul: Nordmenn blant de døde

Klokken 02.37 natt til søndag melder nyhetsbyrået Yonhap at det skal være nordmenn blant de omkomne. Også brannsjefen i Seoul sier det er nordmenn blant de omkomne.

«Blant de omkomne er det iranske, kinesiske, uzbekiske og norske statsborgere», skriver nyhetsbyrået. Det er uklart om det dreier seg om en eller flere av hver nasjonalitet. Ifølge myndighetene i landet er det 19 utlendinger blant de omkomne.

Kontaktinfo til nordmenn i Seoul: Dersom du er i Seoul og trenger bistand kan du kontakte UDs operative senter på telefon +47 23950000 eller e-post 247@mfa.no.

Panikk i smal gate

Det oppsto panikk da en enorm folkemengden ble trengt sammen gjennom en smal gate i Itaewon-distriktet, som er et kjent utelivsdistrikt.

Choi Seong-beom, sjef for brannvesenet i Seouls Yongsan-distrikt, sier at dødstallet kan stige ettersom nødetatene fortsetter å frakte de skadde til sykehus over hele Seoul etter ulykken.

Ifølge lokale medier var det rundt 100.000 mennesker i Itaewon-distriktet i forbindelse med halloween-feiringen.

KAOS: Et stort antall ambulanser er på stedet, og det er kaos i gatene. Foto: Jung Yeon-Je / Reuters Les mer

– Folk lå oppå hverandre

Et øyenvitne forteller til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at han så folk bli klemt til døde.

– Folk lå oppå hverandre i flere lag. Noen mistet gradvis bevisstheten, mens andre allerede så ut som de var døde, sier han.

Svenske Alex Noble, som befant seg på hovedgaten i Itaewon, forteller til Sveriges Radio P4 at det plutselig kom mange ambulanser og brannbiler, og hvordan han så mennesker bli båret dit fra andre steder.

– Det tok aldri slutt. Alle så helt livløse ut, forteller han.

– Jeg har aldri sett så mange mennesker dø framfor meg, sier han og forteller at han så minst 60 mennesker som lå livløse på den store gaten.

SKADD: Ambulansepersonell frakter en skadd person bort til en ambulanse. Foto: Lee Jin-man / AP

Lokale medier: Folk la på sprang

Flere enn 400 ansatte i nødetater fra hele landet, samt 140 utrykningskjøretøy er på stedet, opplyser Cheon-sik.

Politiet sier de foreløpig ikke vet hva som utløste trengselen og panikken, men at ulykken etterforskes. Ifølge lokale medier oppsto trengselen da et stort antall folk la på sprang mot en bar i Itaewon etter rykter om at en ikke navngitt kjendis var der.

Et vitne beskriver til Reuters at det var uro i området før hendelsen. Moon Ju-Young (21), som var til stede, sier at det var veldig tett i området før panikken brøt ut.

En kvinne som er moren til en av de som kom seg ut i live, sier at datteren hennes og andre sto fast i mer enn en time før de kom seg fri fra presset av alle menneskene i den smale gata.

Erklærte landesorg

President Yoon Suk-yeol har innkalt til krisemøte om ulykken. Han oppfordrer ansvarlige myndigheter til å sørge for at de skadde får rask behandling og se til at det er nok ledige senger på sykehusene i nærheten. Han oppfordrer også folk til å holde seg unna området og la ambulanser slippe til.

OMKOM: Mange omkomne på stedet Foto: Kim Hong-ji / Reuters

Presidenten erklærte landesorg etter hendelsen.

President Joe Biden og hans kone sendte kondolanse. De skrev:

– Vi sørger med den sørkoreanske befolkning og sender våre varmeste hilsener

Populært distrikt

Itaewon-distriktet er populært blant unge Sør-Koreanere og utlendinger, skriver Reuters. Barer og restauranter er fulle på denne Halloweenlørdagen, etter at de tre foregående årene har vært preget av pandemitiltak.

– Man ser store folkemengder og fyrverkeri i området i julefeiringen. Men dette var ti ganger større enn det, sier vitnet Park Jung-hoon (21) fra åstedet.

Katastrofen er enkelthendelsen med flest døde i Sør-Korea siden 304 personer, der hovedsakelig studenter og skoleelever omkom i en fergeulykke.