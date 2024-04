Norsk fiskebåt fikk lik i trålen

– Vi kan bekrefte at et norsk fartøy har fått et lik i trålen, sier operasjonsleder Rune Nilsen ved Troms politidistrikt til TV 2 lørdag ettermiddag.

Operasjonslederen forteller at de mottok meldingen fra fiskebåten MS Kongsfjord fredag kveld.

– De har nå satt kursen mot Hammerfest for å levere liket, og Troms politidistrikt vil etterforske saken videre, sier Nilsen.

Politiet forteller at obduksjonen trolig vil skje til uken, og at politiet ikke har ytterligere informasjon før obduksjonen er gjennomført.



Det var iTromsø som omtalte saken først.

Var ute på rekefiske

Det var mannskapet på båten MS Kongsfjord som fikk liket i trålen.

– De lå på rekefiske i Barentshavet i «Hopendypet» øst for øya Hopen. Mellom klokken 23 og midnatt fikk vi beskjed fra båten om at de hadde fått et lik i trålen, forteller Eldar Farstad, daglig leder i Lerøy Havfiske, som eier båten.

REKEFISKE: MS Kongsfjord var i «Hopendypet», øst for øya Hopen i Barentshavet da det skjedde. Foto: Skjermbilde: NAIS / Kystverket

Sammen med politiet og Hovedredningssentralen ble de enige om å snu fiskebåten mot Hammerfest umiddelbart.

– De er på vei inn nå og vil ankomme i natt, forteller Farstad.

– Ekkel opplevelse

Om bord på fiskebåten er det omtrent 20 ansatte.

– Det er en ekkel opplevelse for de selvfølgelig. Nå har vi dialog med skipperen og de om bord. De har debriefet og snakket om det som har skjedd.

– Har du opplevd noe som dette før?

– Ikke i vårt rederi, men det er jo andre rederier som har opplevd dette i Norge.