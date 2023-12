For andre gang på en uke er et norsk-eid skip angrepet i Rødehavet. Rederiforbundet skal drøfte situasjonen med Utenriksdepartementet tirsdag.

– Vi er svært bekymret for utviklingen i Rødehavet. Vilkårlige angrep mot sivil skipsfart er totalt uakseptabelt. Vi er i dialog med andre land og har tett kontakt med Norges Rederiforbund og andre relevante aktører, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til TV 2.



Tirsdag ble nok et skip angrepet i Rødehavet. «M/V Swan Atlantic» er eid av det norske selskapet Invento Chemical Tankers. Det bekrefter selskapet overfor E24.

– Skipet er truffet av et objekt. Vi har koblet inn alle som skal kobles inn. Så langt har vi ingen skaderapporter eller bilder, sier daglig leder Øystein Elgan i Invento Chemical Tankers til økonominettstedet. Oljetankeren seiler under flagget til Caymanøynene.

Det var 22 mannskap og tre væpnede vakter om bord Swan Atlantic, som fraktet biodrivstoff da angrepet inntraff. Ingen ble skadet under angrepet.

Skal møte UD

Dette er andre gang på en uke at et norsk skip blir angrepet på vei gjennom Rødehavet, som omtales som «verdens viktigste motorvei». Forrige mandag ble det norske tankskipet Strinda angrepet, og det brøt ut brann om bord.

– Dagens angrep understreker ytterligere alvoret i situasjonen i Rødehavet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund i en e-post til TV 2.

Rederiforbundet forventer nå at både norske og internasjonale myndigheter så raskt som mulig samler seg til en felles løsning for å sikre trygg ferdsel for sivile skip gjennom Bal el Mandeb-stredet gjennom Rødehavet.

Solberg understreker at rederiene tar situasjonen på største alvor og vurderer trusselbildet løpende.

– Vi antar at flere rederier fremover vil vurdere alternative seilingsmønstre. Men det er tidkrevende å seile utenom Rødehavet og Suezkanalen, noe som i tilfelle vil medføre forsinkelser og forstyrrelser i verdens varehandel. Skipsfarten er en uskyldig tredjepart og angrepene skjer i en av verdens viktigste ferdselsårer for sivil skipsfart, sier Solberg.

Han opplyser at Norge til enhver tid har om lag 40 norsktilknyttede skip i det berørte området.

– Rederiforbundet skal tirsdag ha et møte med UD for å drøfte situasjonen, avslutter Solberg.

Ber Norge om hjelp

Overfor Reuters sier amerikanske tjenestepersoner at det jager-krigsskipet «USS Carney» har rykket ut etter å ha mottatt nødsignaler fra M/V Swan Atlantic.

Angrepet skal ha omfattet flere prosjektiler skutt fra Houthi-kontrollerte områder i Jemen.

Houthi-bevegelsen, som støttes av blant annet Iran, har sagt at de vil angripe alle skip som er på vei til Israel, uansett nasjonalitet, med mindre Israels blokade av Gazastripen opphører.

– Vi har ingen tilknytning til Israel, understreker Invento Chemical Tankers.

Verdens største konteinerrederier har stanset trafikken i Rødehavet som følge av angrep mot flere skip de siste dagene.

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-bevegelsen i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip. USA har bedt flere land, inkludert Norge, delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.