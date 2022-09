Norsk ambassadør kalt inn på teppet i Iran

Den norske ambassadøren i Tehran ble kalt inn på teppet lørdag.

Det bekrefter Utenriksdepartementet søndag.

– Vi kan bekrefte at ambassadør Sigvald Hauge ble innkalt til et møte i iransk UD i går hvor man fra iransk side ønsket å ta opp en twittermelding fra stortingspresidenten i Norge, skriver Utenriksdepartementets pressetalsperson, Ane Haavardsdatter Lunde i en e-post til TV 2

Lunde skriver videre at ambassadør Hauge gjorde rede for den norske regjeringens offisielle syn på Mahsa Amini-saken.

Også Storbritannias ambassadør til landet ble kalt inn, melder nyhetsbyrået på Twitter.

Døde under varetekt

Stortingspresidenten Masud Gharakani, som selv har iranske røtter, har flere ganger den siste tiden gått hardt ut mot regimet i Iran.

– Jeg blir kvalm og forbanna, skrev Gharakani på Facebook og Twitter 17. september.

Bakgrunnen er Mahsa Amini (22) som døde etter å ha blitt stanset av det iranske moralpolitiet, som anklaget henne for å gå med hijab på feilaktig vis.

Politiet i Iran har hele tiden hevdet at Mahsa Amini døde døde av hjerteinfarkt. Familien hennes avviser at hun hadde problemer med hjertet.

I etterkant av dødsfallet til Amini har det vært store protester mot regimet i Iran. Ifølge den Oslo-baserte menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights melder at 50 personer er drept i demonstrasjonene. Myndighetene i Iran sier antall døde er 35.

– Internett er slukket i Iran. I byer over hele landet er unge folk i gatene med rop om rettferdighet, demokrati og frihet. De møter en desperat regime som slår ned protestene med vold, skrev Gharakani på Twitter 22.september.

Takknemlig

Stortingspresidenten har vært aktiv på sosiale medier der han uttrykker sin støtte til demonstrantene i Iran. En video der han snakker på morsmålet sitt ble spredt blant annet av BBC.

– Det at ambassadøren i Teheran er kalt inn er en sak for UD. Stortingspresidenten har ingen kommentar til at ambassadøren har blitt kalt inn, sier Stortingets administrasjon til TV 2.

Like før klokken 13.00 søndag skriver Gharakani dette på Facebook:

– Jeg er født i Teheran. Norge er mitt land. Hver eneste dag er jeg takknemlig for at jeg lever i et land som er bygd på demokrati, frihet, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Det er de samme verdiene unge mennesker kjemper for i Iran. Om mine foreldre ikke tok det valget i å flykte i 1987, ville jeg vært en av de som kjemper med livet i gatene.

Støre bekymret for kvinner i Iran

Statsminister Jonas Gahr Støre uttrykte sin medfølelse med Mahsa Aminis familie i Iran og hennes slektninger i Norge.

– Jeg er svært bekymret for kvinners rettigheter i Iran og fordømmer iranske myndigheters brutale håndhevelse av hijab-påbudet. Vold og undertrykkelse må opphøre og ytringsfriheten respekteres, skrev Støre på Twitter lørdag formiddag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har også kommet med oppfordring til det iranske regimet.

– Iran må lytte til folket. Vold, undertrykkelse, arresterte journalister og nedstengt internett øker demonstrantenes harme. Ytringsfrihet, pressefrihet og forsamlingsfrihet må respekteres, sa hun til NTB fredag.

Saken oppdateres.