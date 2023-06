Norgesgruppen og Reitan Retail boikotter ikke Freia

Siden forrige uke har flere og flere bedrifter kastet seg på den mye omtalte Freia-boikotten.

Freia eies av den amerikanske matvaregiganten Mondelez, som ble svartelistet av ukrainske myndigheter i forrige uke ettersom de fremdeles driver virksomhet i Russland.

Dagligvarekjedene har frem til nå sittet stille i båten uten å ta standpunkt.

Tirsdag bekrefter imidlertid Norgesgruppen og Reitan-Retail at de har tatt stilling i saken.

– Følger situasjonen fortløpende

Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, bekrefter de ikke vil boikotte Freia på nåværende tidspunkt.

– Som et svar på Russlands brutale krigføring har EU innført en rekke sanksjoner, som støttes av norske myndigheter. Disse forholder også vi oss til, på bakgrunn av dette er det derfor ikke aktuelt for oss å boikotte på nåværende tidspunkt, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, til TV 2.



SANKSJONER: Kine Søyland Kommunikasjonssjef, Norgesgruppen, sier de forholder seg til den ,yndighetenes sanksjonsliste. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi vil fortsette å følge situasjonen fortløpende, legger hun til.

Reitan legger seg på samme linje

Reitan-Retail, som eier blant annet Rema 1000, Narvesen, 7-Eleven og Uno X i Norge, bekrefter kort tid senere at også de har valgt å ikke boikotte sjokoladeprodusenten.

– Som en aktør med virksomhet i syv land, så er vi opptatt av å følge de offentlige sanksjonslistene. Hverken Freia eller Mondelez er på Norges sanksjonsliste, og vi kommer derfor ikke til å boikotte disse selskapene nå, sier Øyvind Breivik, kommunikasjonssjef i Reitan Retail.

Breivik understreker at Retain Retail gikk gjennom alle sortimentene sine da krigen brøt ut, og at de har kastet ut produkter som er produsert i Russland eller som er basert på russiske råvarer.

Selskapet P&G er også plassert på Ukrainas svarteliste. De eier merkevarer som Gilette, Pampers og Head & Shoulders, som også er å finne i dagligvarekjedene.

– Hva tenker dere om en eventuell boikott av andre svartelistede selskaper?

– Det vil være tilsvarende for andre selskaper også. Vi forholder oss til enhver tid til sanksjonslisten, svarer kommunikasjonssjefen.

Mandag ettermiddag ble det kjent at Utenriksdepartementet har kalt inn ulike parter i næringslivet til et møte om Freia-boikotten. Breivik er ikke kjent med at et slikt møte har funnet sted.

– Vi gjør løpende vurderinger av saken, og er lydhøre dersom regjeringen gir oss råd i en annen retning, sier Breivik.



TV 2 har tirsdag formiddag henvendt seg til Coop, foreløpig uten å få svar.



Disse boikotter Freia Hurtigruten

Elkjøp

Norwegian

Den Norske Turistforening (DNT)

Det svenske togselskapet SJ

Hotellkjedene Strawberry og Classic Norway Hotels

SAS

Norges Fotballforbund (NFF)

Toppfotball Kvinner

Fjord Line

Widerøe (Kilde: NTB)

Mandag sa administrerende direktør i Mondelez Norge, Chris Callanan, i en e-post til TV 2 at de fordømmer Russlands angrep på Ukraina, og at de har begrenset sine aktivitet i Russland.

– Situasjonen er også svært kompleks. Hvis vi fullstendig stanset driften, ville det bety at vi ikke kunne tilby stabile, langtidsholdbare matvarer til vanlige mennesker, og det ville skapt stor usikkerhet for våre ansatte og for bønder som er avhengige av oss, sa han da.