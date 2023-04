Norge, som flere andre land, vurderer mulighetene for å evakuere sine borgere fra de brutale kampene i Sudan.

TREFNINGER: Mørke røykskyer stiger opp over hovedstaden Khartoum i Sudan fredag, som følge av kampene mellom militsen RSF og den sudanske hæren. Foto: Maheen S via AP

Over 60 personer med tilknytning til Norge har registrert at de er i Sudan, bekrefter pressevakt Guri Solberg i Utenriksdepartementet (UD) til TV 2.

Samtlige av disse er nå fanget i kampene som utspiller seg mellom den paramilitære militsen RSF og den sudanske hæren.

Blant dem er tre norske diplomater i hovedstaden Khartoum – evakuering av disse har høyest prioritet, opplyste Solberg til Forsvarets Forum tidligere fredag.

Men også de andre personene jobbes det med å få evakuert, så fort det lar seg gjøre.

– Vi har gjort store forberedelser. Men slik det er nå, er det ikke trygt å bevege seg utendørs i Khartoum, og flyplassen er heller ikke operativ. Så vi vet ikke nå det er mulig å få til evakuering, sier Solberg til TV 2.

PRESSEVAKT: Og kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Solberg gjentar det UD har sagt siden kampene brøt ut lørdag, at Norge ikke kan bistå norske borgere med utreise fra landet slik situasjonen er nå.

Torsdag holdt Den afrikanske union hastemøte om situasjonen i Sudan – etter møtet sendte de ut en sterk oppfordring til de krigførende partene om umiddelbart å inngå en våpenhvile som varer én uke.



Solberg er tydelig på at det er en reell våpenhvile som trengs for å få til evakuering.

– Det gjøres masse og omfattende forarbeid i UD med tanke på evakuering. Vi jobber langs flere spor, både militært og diplomatisk, sier hun.

RSF har hevdet at de er villige til legge ned våpnene i 72 timer, inkludert under den muslimske høytiden id som starter fredag. Hæren har ikke kommentert en slik våpenhvile.

Vil ikke kommenter norske soldater

USA har sendt flere styrker til sin militærbase i det østafrikanske landet Djibouti, slik at de kan brukes i en eventuell evakuering av amerikanske diplomater og borgere – men ingen avgjørelse er tatt, sier Det hvite hus fredag.

– Vil Norge gjøre det samme, sende styrker til en evakueringsoperasjon?

– Vi deler ikke noen detaljer i denne operasjonen, sier Solberg.

Hun legger likevel til at Norge er i kontakt med både FN og flere land for å kartlegge mulighetene for evakuering, når situasjonen tillater det.

FLYKTER: Flere personer på flukt fra kampene i den sørlige delen av Khartoum i Sudan sitter på lasteplanet til en lastebil. Foto: Photo by Ebrahim Hamid / AFP

Heller ikke Forsvaret vil si noe om dette.

– Hvordan jobber Norge militært med evakueringen?

– Forsvaret følger situasjonen nøye og er i tett dialog med UD, sier talsperson Jonny Karlsen for Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.

På spørsmål om at Norge kan komme til å sende soldater for å bistå en evakuering, gjentar Karlsen at de følger situasjonen nøye og er i dialog med UD.

Også Sør-Korea og Japan vil sende militære luftfartøy og soldater for å delta i en mulig evakuering.

PÅ VEI: Sørkoreanske soldater gjør seg klare for avreise mot området rundt Sudan, for å kunne bistå i en eventuell evakuering av sine borgere. Foto: South Korean Defence Ministry / AFP

Fredag sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson at landet har mål om å evakuere ambassadeansatte og deres familier så fort det lar seg gjøre.

Det samme sier Sveits fredag, som også utforsker muligheter for en felles evakuering av utenlandske borgere i Sudan sammen med andre land.

Hevder overgang til sivilt styre

RSF og den sudanske hæren har siden lørdag kjempet om makten i landet. RSF hevder at de gjør dette for å sikre overgangen til en demokratisk og sivil regjering.

Og fredag sier også hærsjefen, Abdel Fattah al- Burhan at hæren forplikter seg til en overgang til sivilt styre, skriver al-Jazeera.

Siden kampene brøt ut, er minst 430 personer drept, inkludert mange sivile. Senest fredag ble en FN-ansatt drept da han og familien havnet i kryssild. I tillegg er over 3500 såret.

MAKTKAMP: Den sudanske hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan (t.v.) som leder Sudans styrende overgangsråd, og RSF-sjef Mohamed Hamdan Daglo som er nestleder av rådet. Foto: Yasuyoshi CHIBA and Ashraf SHAZLY / AFP

De to væpnede styrkene har styrt landet sammen siden 2021, og skulle etter planen overføre makten til en sivil regjering sist uke.

Begge parter anklages for å stå bak en lang rekke menneskerettsovergrep.