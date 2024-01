Norge delt i to – Ekstremværvarselet utvidet

E6 over Saltfjellet i Nordland er stengt på grunn av uvær. Dermed er det ingen mulighet til å komme seg verken nordover eller sørover uten å reise ut av landet.

– Det betyr at Norge er delt i to. Skal man videre, må man via Sverige. Fergene langs kysten er innstilt, sier trafikkoperatør Kristin Buchmann til NTB.

Farevarselet er utvidet til å også gjelde Bodø, Salten og Vesterålen. De er oppgradert til rødt nivå.

– I dette området blir vinden sterkest torsdag morgen og formiddag med ekstremt kraftige vindkast og nordvest sterk storm, kan hende orkan utsatt steder, skriver Meteorologisk institutt på X.

– Stopp på trygt sted

Hun forteller videre at det er meldt økende vind utover kvelden og natten på Saltfjellet, men at det vil bli tatt en ny vurdering torsdag morgen klokken 9.

– Vi vet ikke hvor lenge dette uværet vil vare. Trafikanter som hadde planer om å kjøre over Saltfjellet, bør stoppe et sted det er trygt å stå, sier Buchmann.

TRØMSØ: Det blåser kraftig i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Også Nordlandsbanen er rammet av uværet, og flere tog mellom Trondheim og Bodø er blitt innstilt på grunn av det dårlige været, opplyser Bane Nor i en trafikkmelding.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har sagt at det kan være farlig å bevege seg utendørs.

Tidligere har også politiet gått ut og sagt at skoler bør vurdere å stenge.

– Det er risiko for innstilt skoleskyss og eventuelle skader på bygninger som kan være til fare for elever og ansatte som fører til at vi stenger skolene, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Geir Hareide Hansen til TV 2.



Trolig ingen kollektivtrafikk



– Akkurat nå ser det ut til at alle ruter blir innstilt. Så i morgen må folk sjekke om bussen og båten faktisk går, ikke om den ikke går, sier fylkesrådsleder og leder av krisestaben i Nordland fylkeskommune, Svein Øien Eggesvik, i en pressemelding onsdag.

Han presiserer at dette også gjelder skoleskyss, og det gjelder hele fylket.

– Etter oppgraderingen av ekstremværet Ingunn ser det ut til at stort sett hele Nordland kommer til å merke været svært godt. Politiet har også anbefalt folk i Nordland om å holde seg hjemme og på hjemmekontor i morgen, sier Eggesvik.

Disse strekningene er stengt eller vil stenge i løpet av kvelden