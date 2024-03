Nordmann vant 147 millioner i Vikinglotto

En heldig nordmann ble vinneren av hele 147 millioner kroner i Vikinglotto onsdag kveld.

Det skriver Norsk Tipping.

Nordmannen ble den eneste med 6+1 rette i dagens trekning.

Tina Wasakartomten er innholdsprodusent i Norsk Tipping. Hun sier at det er en mann fra Vestlandet som ble den heldige vinneren.

– Han var veldig blid og latteren satt løst. Det er gjerne slik det blir når det er snakk om så store summere, sier Wasakartomten til TV 2.

Den totale premien er på 147.485.200 kroner. Det er den 15. beste premieutbetalingen hos Norsk Tipping.

– Han sa selv at det skal jo ikke være mulig, men at det er helt fantastisk. Han skulle kose seg ekstra mye i påsken, sier Wasakartomten.

Den største utbetalingen kom i Eurojackpot i januar i år. Premien var på 1,36 milliarder kroner.

Det er nøyaktig to måneder siden forrige førstepremievinner i Vikinglotto. Den 31. januar vant en mann fra Møre og Romsdag førstepremiepotten på 48.025.185 kroner.

– Det er veldig hyggelig å kunne ringe de og gratulere de med å ha vunnet, sier Wasakartomten.

Norsk Tipping følger opp alle som vinner over to millioner kroner, blant annet ved å henvise de til et advokatfirma hvor de kan få gode råd om hvordan man håndtere så store summer.

Ifølge Wasakartomten skulle den heldige vinneren ta kontakt med advokatfirmaet allerede i morgen.

– Det er jo ikke dagligdags å vinne så mye penger, fortsetter hun.