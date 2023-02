Nordisk sikkerhetsmøte: – Skjebnetid for Europa

Den norske statsministeren møtte sine finske og svenske motparter for å diskutere sikkerhet i Norden.

SIKKERHETSPOLITIKK: Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) sammen med den svenske statsministeren Ulf Kristersson og den finske presidenten Sauli Niinistö. Foto: Claudio Bresciani/TT News Agency via AP

– At Finland og Norge er her i dag, er veldig viktig for meg.

Slik startet Sveriges statsminister Ulf Kristersson den felles pressekonferansen etter møtet.

– Norges umiddelbare og veldig sterke støtte for Sverige og Finlands Nato-medlemskap har vært viktig for oss, men også viktig for andre Nato-land som raskt har ratifisert vår søknad. Norge har vist veien, fortsatte han.

Kristersson viste til Norges mer enn 70 år lange erfaring som Nato-medlem – noe han omtaler som «enormt nyttig» for Sverige og noe de kan lære av som nye medlemmer.

Mens Sveriges president Sauli Niinistö pekte på at de tre landene ligger geografisk nært hverandre.

– Og vi vil være enda nærmere så snart alle de fem nordiske landene er med i Nato, sa Niinistö og la til at Danmark også er med i landenes pågående diskusjoner om sikkerhetspolitikk.

– Ingen trussel mot Russland

Den norske statsministeren Støre gjentok Norges støtte til finsk og svensk Nato-medlemskap.

– Det er skjebnetid for Europa. At tre likesinnede nordiske land nå finner sammen og går gjennom hele perspektivet, gir trygghet og det gir en dypere forståelse for hva vi skal møte og bidra med for fremtidenes Europa, sa Støre.

Han kommenterte så hva Finlands og Sveriges Nato-medlemskap vil si for Russland:

– Det er ingen trussel mot Russland. Nato truer ikke Russland, Norden truer ikke Russland. Vi skal ta vare på vår egen sikkerhet og se hen mot et Europa der alle stater, små og store, kan være trygge.

Fra Norges side deltok statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på møtet.

Nato-godkjenning: – I Tyrkias hender

Finland og Sverige har søkt seg inn i Nato etter Russland gikk til angrepskrig mot nabolandet Ukraina.

Samtlige Nato-land, bortsett fra Ungarn og Tyrkia, har formelt godkjent søknadene.

Ungarn sier at de skal godkjenne søknadene, mens Tyrkia nekter å godkjenne Sveriges søknad før Sverige innfrir flere tyrkiske krav. De har imidlertid åpnet for å godkjenne Finland alene.

Den finske presidenten har tidligere sagt at Finland alene går inn i Nato om de godkjennes først, men på pressekonferansen sier han at de går «hånd i hånd» med Sverige i den videre prosessen.

– Tyrkia har ratifiseringen i sine hender. Vi kan ikke gjøre noe med det, sa Niinistö og la til:

– Det ser ut som at vi har noen egne tyrkiske kriterier for å bli med i Nato, som vi ikke var klar over.

SVENSKEN, FINSKEN OG NORSKEN: Finlands president Sauli Niinistö (t.v.) sammen med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og den norske statsministeren Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: TT News Agency/Claudio Bresciani via REUTERS

Han får støtte av Støre, som sier at han mener at alle kriterier som ble diskutert på Nato-toppmøtet i Madrid i fjor sommer, er oppfylt fra Sverige og Finlands side.

– Jeg mener ikke det er noe land i verden som har søkt Nato-medlemskap, som har oppfylt de kriteriene som Finland og Sverige har gjort.

Møtet mellom landene onsdag fant sted på Harpsund i Sverige og er en oppfølging av et møte mellom Sverige, Finland og Noreg i Finland i 2019.