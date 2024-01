Nord universitet: Unntar Kjerkol-saken offentlighet

– Dette har vært en hektisk dag. Vi har brukt dagen på å få oversikt over saken og jobbe med den praktiske behandlingen videre. Vi behandler denne saken på ordinært vis og saksbehandlingen vil bli unntatt offentlighet, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk til TV 2.

– Vi har konferert litt med Universitetet i Tromsø. Vi står i litt samme situasjon, sier Gårseth-Nerbakk, med henvisning til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch som tok sin master i rettsvitenskap der.

– Det vil ta litt tid å behandle denne saken. Jeg kan ikke si hvor lang tid det vil ta, sier Gårseth-Nerbakk.

Ledelsen ved Nord universitet har mandag hatt møter for å vurdere hvordan de skal håndtere masteroppgaven til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Kjerkol er blitt anklaget for å ha plagiert tekst til sin masteroppgave om helseledelse fra 2021, samme år som hun ble utnevnt til statsråd.

Fredag varslet forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) at hun vil gå av etter at det ble avdekket en rekke eksempler på plagiert tekst i hennes masteroppgave i rettsvitenskap.

– I saker der våre undersøkelser viser at det er grunnlag for å gå videre med en mistanke om fusk eller plagiat, vil studenter som er berørt bli informert om dette direkte og få formell mulighet til å forklare seg. Dersom denne saksbehandlingen underbygger mistanken om fusk eller plagiat, går saken videre til Nemda for studentsaker ved Nord universitet, sier Gårseth-Nesbakk.