Nord Stream-lekkasjene: Mye gass kommer ut

Tirsdag morgen meldte svenske Sjöfartsverket at det var oppdaget to lekkasjer fra gassrørledningen Nord Stream 1 nordøst for den danske øya Bornholm.

Det skjer etter at det mandag kveld ble meldt om en lekkasje i Nord Stream 2.

Både Sverige og Danmark setter krisestab.

– Så fort vi ble kjent med det, kalte vi sammen krisehåndteringen i regjeringsapparatet og andre myndigheter, sier Sveriges utenriksminister Ann Linde til Aftonbladet.

Tror russerne står bak

Hun vil ikke spekulere i hva lekkasjene skyldes. Polens statsminister Mateusz Morawiecki fastslår imidlertid at det må dreie seg om sabotasje.

– Vi vet ikke detaljene om det som skjedde i dag, men vi ser klart og tydelig at det var en sabotasjehandling, sier Morawiecki ifølge NTB.

Han mener denne sabotasjen trolig er begynnelsen på en ny eskaleringsfase av krigen i Ukraina.

Flere tyske aviser skriver at den tyske regjeringen tror lekkasjene er målrettede angrep med ubåt eller dykkere.

– Russerne har helt bevisst ødelagt disse rørledningene selv, mener orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen.

Skader «uten sidestykke»

Operatøren Nord Stream AG opplyser at totalt tre av deres offshore-linjer har fått skader «uten sidestykke» i løpet av én dag. Ifølge operatøren er det umulig å si hvor lang tid det vil ta før gassrørledningene blir reparert, melder Reuters.

– Vi kan se at mye gass kommer ut, så det er ikke en liten sprekk - det er et veldig stort hull, sier danske energimyndigheter til Berlingske ifølge Reuters.

Gasslekkasjen fører også til røff sjø, og vil pågå i flere dager, opplyser de.

– Det medfører en betydelig sikkerhetsrisiko å oppsøke området, sier de danske myndighetene.

Ifølge energimyndighetene kan skadene ha blitt påført med vilje, men kan også være «noe helt annet», skriver nyhetsbyrået.

– Det er bare ekstremt sjeldent at noe slikt skjer, sier de.

Tre lekkasjer

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier til DR at hun ikke kan utelukke at det er snakk om sabotasje.

– Det er for tidlig å konkludere ennå. Men det er en ekstraordinær situasjon, og det er snakk om tre lekkasjer, derfor er det vanskelig å forestille seg at det skulle være tilfeldig, sier Frederiksen.

Flere danske medier melder at danske myndigheter har satt krisestab for å samordne håndteringen av gasslekkasjene i Østersjøen.

Kreml kaller lekkasjene for en «veldig bekymringsfull utvikling», som må bli undersøkt umiddelbart. Russerne sier at de ikke kan utelukke at skadene er et resultat av sabotasje, melder Reuters.

Fakta om Nord Stream Eier av ledningen er Nord Stream AG, som igjen er eid av russiske Gazprom (51 prosent) og de europeiske energiselskapene Wintershall, E.ON, Gasunie og Engie.



Nord Stream er verdens lengste undersjøiske rørledning (1222 kilometer).

Gjennom rørene blir det ført naturgass fra Vyborg i Russland til Lubmin i den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Det var Russland som tok initiativet til rørledningen. Samtaler hadde pågått siden 1993, en mulighetsstudie ble gjennomført i 1997 og i 2005 undertegnet Russlands president Vladimir Putin og Tysklands forbundskansler Gerhard Schröder en intensjonsavtale. Kilde: SNL

Avisen Tagesspiegel skriver at også den tyske regjeringen frykter at det handler om et angrep på rørlednignene.

Danske myndigheter har bedt energiselskapet Energinet om å heve beredskapsnivået for el- og gassektoren i Danmark etter flere lekkasjer på gassledninger ved Bornholm, melder danske TV 2.

Mandag falt trykket i begge ledningene til Nord Stream 1, sa en talsmann for operatøren Nord Stream AG til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Samme dag ble det meldt om trykkfall og lekkasjer fra Nord Stream 2-linjene, som også oppsto i området ved Bornholm i Østersjøen. På kort tid falt trykket fra 105 bar til 7 bar.

Inneholder gass

Både Nord Stream 1 og 2 er bygget for å bringe gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Men tyske myndigheter besluttet at Nord Stream 2 ikke skulle tas i bruk som følge av at Russland gikk til krig mot Ukraina.

Senere har russiske myndigheter strupt gassforsyningene til Europa via Nord Stream 1 og hevdet at det skyldes vedlikeholdsarbeid og manglende deler og verktøy på grunn av vestlige sanksjoner.

Siden begynnelsen av september har rørledningen vært ute av drift, noe som betyr at lekkasjene verken påvirker energiforsyningene til Danmark eller Tyskland.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at sikkerheten på norsk sokkel er høy.

– Vi vet ikke mer nå om årsakene til denne lekkasjen. På generelt grunnlag vil jeg si at sikkerheten på norsk sokkel er høy og at selskapene har stor oppmerksomhet om sikker drift, sier Aasland til TV 2.

Leder i fagforbundet SAFE, for ansatte i energisektoren i Norge, Hilde-Marit Rysst, sier det er svært bekymringsfullt dersom det dreier seg om sabotasje.

– Det at det snakkes om sabotasje og menneskeskapte lekkasjer er jo selvfølgelig svært bekymringsfullt, og det kan få enorme konsekvenser med tanke på blant annet klimautslipp, sier Rysst til TV 2.

Rysst sier SAFE har scenarioer for beredskapen i situasjoner som brann og eksplosjoner på gassinstallasjonene i Norge, men at rutinene – i lys av hendelsene på Nord Stream – bør gås igjennom på nytt.

– Vi har ikke fått bekymringsmeldinger fra våre operatører enda, understreker Rysst.

– Bare ville spekulasjoner

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB påpeker at det ikke foregikk transport av gass idet lekkasjene inntraff.

Han forklarer at gassprisene stiger tirsdag fordi det er mye usikkerhet i markedet.

– Man vet ikke hva som skjer og det spekuleres i at det er sabotasje. Må også ta i betraktning at det er mye annet som er opp i dag som oljeprisen og aksjer, sier Schieldrop.

– Det man kan si er at hvis det er lekkasjer så kommer det hvert fall ikke noe gass i morgen. Nå vet vi helt sikkert at det ikke kommer, før kunne man tenke at det kanskje kommer gass i morgen. Foreløpig vet vi ingenting om hvorfor det har skjedd. Alt er bare ville spekulasjoner, sier Schieldrop, legger han til.