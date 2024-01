Nord-Norge må «stå han av»

Saken oppdateres.

«Strømmen går og togan står, og flyan må dem tjore. Fjellet stengte dem i går, og bilan e helt utpå jordet», synger Halvdan Sivertsen i visa «Bare Hurtigruta går» fra 1994.



Første del av visa stemmer godt også i januar 2024. Men stormen mandag vil selv ikke Hurtigruta begi seg ut i:

– Grunnet dårlig vær kansellerer MS Nordlys anløp mellom Rørvik og Kirkenes, skriver den kjente cruiseoperatøren på sine nettsider. I ruteplanen er en rekke avganger innstilt de neste dagene:

KANSELLERINGER: Stormen står (blant annet inn Saltenfjord), og selv Hurtigruta står. Foto: Skjermbilde, Hurtigruta

Stormen byr på store krefter, der meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast fra Mo i Rana i sør til Berlevåg i nord. Det er meldt sterk storm, med en vindhastighet på helt oppe i 35-45 meter i sekundet i vindkastene.

Tjorer fly: – Ganske heftig

Både SAS og Norwegian kansellerer mandag morgen flere flyvinger i Nord-Norge som følge av uværet og den kraftige vinden i landsdelen.

– Det er krevende vinder med tanke på å lande og ta av. Det er også svært krevende vinder på bakken, hvor det kan oppstå løse gjenstander, sier pressesjef i SAS Tonje Sund til VG.

Det er flyvningene til og fra Tromsø, Bodø og Evenes som er kansellert. I tillegg vil flygingen til Longyearbyen ikke mellomlande i Tromsø, men fly direkte fra Oslo til Svalbard.

Innstillingene skyldes stormens krevende værforhold.

– Det blåser ganske friskt om morgenen, det er ganske heftig, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen ved Tromsø lufthavn ifølge NTB med «sindig nordnorsk tone» mandag morgen.

Norwegian innstiller rutene Oslo-Evenes og Oslo-Bodø.

– Vi innstiller morgenflyene i dag, sier Norwegians kommunikasjonsdirektør Grete Kruse Roald til Dagbladet mandag morgen.

De resterende rutene, til Kirkenes og Longyearbyen, vil fortsatt gå, men uten mellomlanding i Tromsø.

Widerøe har kansellert alle flyvninger i Nord-Norge, i hvert fall frem til klokken 13.00, skriver Aftenposten. Det vil bli tatt en ny vurdering klokken 11.00.

Nødvarsel etter skred

Politiet har tatt i bruk nødvarslingssystemet etter melding om skred over vei og fare for skred mot hus i Kvæfjord i Troms.

De opplyser at politi og redningsressurser er på vei til stedet. De har fått melding om skred over fylkesvei 85 – og sier det er fare for skred mot hus.

Overfor TV 2 sier operasjonsleder Erik Kileng at redningsmannskaper er satt inn, blant annet fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

– De sjekker om biler er tatt, men ingenting som tyder på det nå. Dette er et skredfarlig område med kjente skredløp. Veien er stengt på hele strekninga.

Nødvarselet inneholdt følgende:

– Det har gått skred ved Våtvoll, og du kan befinne deg i et farlig område. Vurder å evakuer deg selv i retning Sigerfjord. Veg i sørlig retning mot Gullesfjordbotn er stengt av skred.



Stengt bru, stengte skoler

Sterk vind gjør at politiet med jevne mellomrom stenger Sandnessundbrua til Kvaløya i Tromsø. Brua forbinder Tromsøya med Kvaløya. Troms politidistrikt opplyser at det er sterk vind som gjør at de til tider må stenge broen.

– Det meldes om trafikale utfordringer på stedet, opplyser politiet.

Over Saltfjellet er E6 stengt mandag morgen.

RØDT LYS: E6 over Saltfjellet er stengt mandag morgen. Foto: Statens vegvesen via NTB

Mandag er også flere barne-, ungdoms- og videregående skoler i Nord-Norge stengt som følge av været.